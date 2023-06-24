На ВДНХ почтили память сотрудников-фронтовиков

22 июня 2023 года на ВДНХ почтили память участвовавших в Великой Отечественной войне сотрудников Выставки. К памятному монументу «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» возложили цветы. На церемонии также исполнялись военные песни и стихотворения, затем была объявлена минута молчания.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники ВДНХ, волонтерский корпус Выставки, родные и близкие ветеранов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, в составе которой были и работники ВСХВ (прежнее название Главной выставки страны), студенты Финансового университета при Правительстве РФ, воспитанники подшефного государственного учреждения ВДНХ — «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №5» (г. Ефремов, Тульская область).

На церемонии были исполнены песни военных лет, прозвучали стихотворения.

Цветы возложили к памятному знаку «Работникам ВСХВ, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Этот монумент был открыт 10 июля 2019 года (в этот день в 1941 году началось Смоленское сражение) на площади Промышленности перед павильоном №57 «Россия — моя история».

После возложения цветов на Выставке объявили минуту молчания.

13-я дивизия народного ополчения сформировалась в начале июля 1941 года в Ростокинском районе Москвы. В ее ряды добровольцами записались 260 сотрудников ВСХВ, из них погибли 127.

В сентябре 1941 года 13-я дивизия народного ополчения была преобразована в 140-ю стрелковую дивизию и включена в состав регулярных войск. Ополченцы воевали в составе 32-й армии Резервного фронта, а затем в 19-й армии Западного фронта.

Ростокинская дивизия оказалась на острие удара немецких войск, целью которых был захват Москвы в рамках операции «Тайфун». Ополченцы вступили в бой с превосходящими силами противника. До последнего патрона дрались советские воины, не сделав ни шагу назад. В боях на Днепре, преграждая путь врагу, дивизия сковала значительные силы немцев, предназначенные для молниеносного броска на Москву.

Ростокинцы нанесли значительный урон фашистским частям. В течение недели, уже в окружении, ростокинцы вели героические бои в междуречье Днепра и Вязьмы и сдерживали наступление ударных фашистских войск на одном из ответственных участков фронта. Они сделали все, что было в их силах, чтобы не пустить врага к границам столицы. Ценой больших потерь ополченцы 140-й дивизии, проявившие героизм и стойкость, внесли свой вклад в дело исторической победы над фашизмом.

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