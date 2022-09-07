Показ работ финалистов конкурса «Миры Тарковского» в кинотеатре РОСИЗО

9 сентября в 19:00 в кинотеатре РОСИЗО пройдет показ видеороликов финалистов Первого общероссийского конкурса видео-арта «Миры Тарковского».

На большом экране зрители увидят лучшие работы, представленные в шести номинациях, отсылающих к темам, мотивам и образам, к которым в своих картинах обращался режиссер: Любовь, Детство, Ностальгия, Космос, Пейзаж, Пространство и время.

Конкурс видео-арта «Миры Тарковского» был инициирован РОСИЗО, МОСКИНО и Музеем кино к 90-летию Андрея Тарковского. Официальным мультимедийным партнером конкурса выступил VK Видео.

Конкурс позволил не только выявить талантливых креаторов, но также стал первой ступенью для многих молодых режиссеров и художников, создающих видео-арт. Работы всех участников, которые были допущены до голосования профессионального жюри, войдут в медиатеку РОСИЗО и, тем самым, станут объектами искусства.

Победитель конкурса, автор проекта «Спички» Меньщиков Алексей (г. Пенза), получил возможность в следующем году смонтировать ролики номинантов фестиваля «Короче».

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