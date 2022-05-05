Премьера спектакля «Неизвестный солдат» в Московском областном театре юного зрителя

9 и 10 мая в 19:00 в Московском областном государственном театре юного зрителя под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой состоится вторая премьера сезона – спектакль «Неизвестный солдат». Постановка Рамазана Шахбанова имеет подзаголовок «История на основе солдатских дневников».

«Неизвестный солдаты» — это живой и заинтересованный взгляд в прошлое, возможность еще раз вспомнить то невероятно сложное время, опыт которого нельзя забыть или отринуть, — время Великой Отечественной войны. Спектакль основан на солдатских дневниках и письмах, и поэтому наполнен реальными событиями и неподдельными чувствами. Линии жизни нескольких неизвестных солдат, молодых ребят, ищущих простого человеческого счастья и день изо дня находящих внутреннюю силу сражаться за жизнь и ради жизни, пересекаются в пространстве спектакля. Судьбы простых парней, от которых остались лишь написанные ими очень личные тексты, вливающиеся в эмоциональную и пронзительную летопись тех страшных лет. Какими они могли быть, эти неизвестные авторы подлинных военных дневников? Актеры и зрители попробуют ответить на этот вопрос и представить героев живыми, настоящими, умеющими любить и дружить, радоваться мелочам и мечтать. Не неизвестными, без вести пропавшими солдатами — а теми, кого мы уже знаем и будем помнить, теми, чья жажда жизни способна преодолеть и смерть, и время.

В ролях — ведущие артисты МОГТЮЗа, давно полюбившиеся зрителям исполнением главных ролей в спектаклях для детей и взрослых: Илья Ильиных (спектакли «Чайка», «Пять вечеров», «Ревизор», «Щелкунчик»; к/ф «Географ глобус пропил», «В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе», «София Палеолог» и др.), Павел Стонт («Маленький принц», «Сказки на всякий случай», «Сказки Пушкина»; к/ф «Подольские курсанты», «Мост», «Дылды», «Фитнес», «По законам военного времени — 2» и др.), Иван Кондрашин («Иван Царевич и Серый Волк», «Мороз&Ко», «Винни-Пух») и другие. Кроме ведущих артистов театра в спектакле заняты и студенты курса Нонны Гришаевой в ГИТИСе, которые уже успели принять участие в мюзикле «Иван Царевич и Серый Волк» — первой премьере текущего сезона — и отлично там себя проявить.

Режиссер и автор инсценировки — Рамазан Шахбанов — художественный руководитель, режиссер, автор и актер пермского театра «Гистрион», ставил спектакли в пермском театре «КТО», сотрудничал с пермской Филармонией. В МОГТЮЗе выпускает первую премьеру.

«Началось всё даже несколько банально. Меня попросили написать пьесу о Великой Отечественной войне. Тема важная и сложная. Возникла идея прийти в архив и поработать с архивными материалами. Основу пьесы я создавал сам, мне было интересно соединить вымысел и реальные события, чтобы в результате история зазвучала органично и убедительно. Но чем больше я погружался в процесс изучения множества военных писем, записей, дневников, тем очевиднее становилось, что этот особенный материал захватывает и ведет — и родилась та концепция, которая получилась в итоге. Пьеса будто сама написалась, и в этом есть определенная мистика, которая, как мне кажется, всегда сопровождает подлинный творческий процесс», – рассказывает Рамазан Шахбанов о работе над инсценировкой.

Этот спектакль не об ужасах войны, как часто бывает в произведениях, посвященных этой теме. Этот спектакль о торжестве жизни, о полноте жизни и победе над смертью, о победе света, человека — над тьмой. На контрасте с тяжелыми внешними обстоятельствами герои проходят свой непростой путь с улыбкой на лице, плечо к плечу. «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ», наполненный эмоциями, юмором, поэтичностью, рассказывает о любви и дружбе, об энергии юности и непреодолимом желании жить. Несмотря ни на что.

«Мне важно отдать дань памяти и уважения всем без вести пропавшим и погибшим во время Великой Отечественной. Всем неизвестным воинам, силами и жизнями которых мы победили. Имен их мы, потомки, не знаем, лиц не видели, но в этом спектакле услышим их голоса, звучащие в строках дневников, представим их живыми, из плоти и крови, мыслей и эмоций. В этой постановке неизвестные солдаты обретают лица и звучание, поступки и судьбы — и перестают быть неизвестными», — режиссер спектакля Рамазан Шахбанов.

«В этот особенный день, в этот особенный праздник всегда со слезами на глазах, мы играем премьеру о торжестве жизни и лицах Победы, в котором особенно ценна та юная энергия, тот задор молодости, которые несут в себе молодые артисты театра и мои студенты. Благодаря им эти рассказы времен Великой Отечественной — не архивные, выцветшие письма, а яркие, полные жизни истории», – говорит художественный руководитель театра Нонна Гришаева.

Спектакль «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» станет второй премьерой первого за несколько лет полноценного сезона МОГТЮЗа, театра-«Феникса», пережившего в январе 2021 года пожар, театра для всей семьи с большой историей, солидными традициями и огромным опытом плодотворной работы с самым неусидчивым и любознательным зрителем.

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