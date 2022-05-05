Выставочный проект Ольги Мичи «Уязвимые. Азиатский дневник» открывается в Музее Востока

18 мая 2022 года Государственный музей Востока представляет выставочный проект «Уязвимые. Азиатский дневник». Выставка «Уязвимые. Азиатский дневник» является частью большого арт-проекта «Уязвимые», посвященного культуре малых этносов Азии и Африки. В рамках этого проекта в Музее Востока в 2021 году прошла выставка «Уязвимые. Африканский дневник», а настоящая экспозиция познакомит зрителей с народами и культурными артефактами таких азиатских стран, как Мьянма и Индонезия. На выставке будет демонстрироваться около 40 фоторабот автора проекта Ольги Мичи, талантливого фотографа, документалиста и коллекционера восточных произведений.

Ольга Мичи. Девушка и юноша народа палаун

Ольга Мичи. Девушки народа лису в традиционных костюмах

Ольга Мичи. Женщина народа акха в традиционном головном уборе

Экспозицию дополнят более 70 предметов азиатского декоративно-прикладного искусства, большинство из которых были переданы Ольгой Мичи в дар Музею Востока. Важными целями проекта Ольга Мичи считает не только показ уникальных традиций малых этносов, но и сохранение культурного наследия и различных форм самоидентификации народов, которые становятся «уязвимыми» перед лицом неизбежных глобальных перемен в современном мире.

Во время экспедиции в Мьянму в 2018 году Ольга Мичи запечатлела в своих работах представителей этнических меньшинств, живущих в отдалённых районах этого крупнейшего государства Индокитая. На выставке можно увидеть фотопортреты женщин народа чин, обитающего на северо-западе Мьянмы в штате Чин. Чрезвычайно выразителен облик старой чинки из племени мкан, играющей на носовой флейте. Как и у других женщин, её лицо сплошь покрыто татуировкой – знаками племенной принадлежности и магической защиты. Из всех 135 официально зарегистрированных этносов страны только чинки наносят тату на лицо и шею, тогда как обычай татуировать тело широко распространён у мужского населения Мьянмы. Особенно славятся этим тайские народы (шаны), проживающие в северо-восточном штате Шан. В экспозиции находятся металлические футляры для татуировочных игл с навершиями в виде мифологических персонажей, а также набор весовых гирек в виде слонов, отлитых шанскими ремесленниками. Среди народов этого штата привлекают изображения женщин акха с великолепными головными уборами, украшенными металлическими нашивками, подвесками, помпонами, бисером и множеством старых серебряных монет – в основном британских рупий первой трети XX в. (один из таких уборов демонстрируется на выставке). Женщины народа пао носят сложно завязанные цветные тюрбаны, символизирующие голову змеи-нагини – прародительницы их этноса. Ярким колоритом и обилием украшений отличаются праздничные одеяния и головные уборы девушек народа лису. Характерной особенностью традиционного женского костюма серебряных палаунов является широкий, напоминающий корсет пояс, сделанный из серебристых металлических обручей. Но, пожалуй, самые необычные украшения у женщин народа падаун (кайан): массивная спиралевидная конструкция из золотистой латуни закрывает их шеи от плеч до самого подбородка, за что их называют «длинношеими» или «падаунскими нефертити». Подобный экстравагантный «воротник» можно увидеть, как на фотографиях женщин, так и в экспозиционной витрине.

Выставка знакомит также с современными предметами материальной культуры трёх папуасских народов – дани, коровай и асмат, коренных обитателей острова Новая Гвинея. Бóльшая часть этих изделий была приобретена Ольгой Мичи во время поездки в 2014 г. на Новую Гвинею в индонезийскую провинцию Папуа. Значительный интерес представляют каменные топоры, высоко ценимые папуасами, особенно жителями внутренних районов острова, вплоть до ХХ в. не знавшими ни оружия, ни орудий труда из металла. Без сомнения, внимание зрителей привлекут образцы традиционного мужского одеяния – пышные, напоминающие короны головные уборы из перьев райских птиц, казуаров и попугаев, а также сделанные из сушеной тыквы-горлянки и украшенные декоративными подвесками фаллокрипты-котека, еще недавно являвшиеся единственным предметом одежды местных мужчин. Наряд папуасской женщины немыслим без плетёной из растительных волокон (в наши дни нередко из синтетического шнура) сумки нокен, которую носят за спиной, накинув на голову длинную ручку. Экспонирующиеся большие сетки, выдерживающие груз в несколько десятков килограммов, предназначены для перемещения маленьких детей, мелкой живности, разнообразных предметов. Резьба по дереву, которой особенно славятся мастера народа асмат, представлена на выставке тремя скульптурными произведениями. До 1960–1970-х гг. подавляющее большинство таких изделий асматы изготавливали лишь для проведения ритуалов, связанных с охотой за головами и межплеменными войнами. Эти темы сохраняют свое значение и в современном искусстве асматов. Так, одна из демонстрирующихся скульптурных композиций изображает мужскую фигуру, по-видимому духа предка, с отрубленной человеческой головой под ногами, а птица, закрывающая его голову, символизирует успешную охоту за головами.

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