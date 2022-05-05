«Юрины сны»: выставка-прогулка по футуристическим пространствам

С 1 мая по 30 июня 2022 года в галерее интерьеров «Твинстор» будет проходить выставка «Юрины сны». На протяжении многих лет русские философы, ученые-космисты, религиозные мыслители и художники, такие как Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский, К.Э. Циолковский, П.А. Флоренский, Н. А. Бердяев, Н.К. Рерих, высказывали гипотезу, что все без исключения люди связаны с ноосферой, и в наших снах заложена информация о том, чего мы еще не видели и не знаем, но ощущаем присутствие этого. Идеи русского космизма тесно связаны с гуманистическими ценностями человечества – они стали основой для реального выхода человека в открытый космос и их научный и этический потенциал далеко не исчерпан. В условиях эпидемий и конфликтов, ознаменовавших собой 20-е годы XXI века эти идеи актуальны как никогда.

Кураторы Анна Резцова, Евгений Нэтра и Аркадий Бабич пригласили к участию в экспозиции известных художников-космистов и неравнодушных к теме космоса авторов. Посетители увидят стерео-панели Константина Худякова; полотна в лучших традициях иллюстраций к советским научно-фантастическим произведениям Андрея Ахальцева, Александра Драгового и Александра Аросева-Каширина; абстракционистские опыты Евгения Нетры, Леонида и Елены Феодор, Сергея Куприянова, Елены Болотских, Александра Королева; цифровые фотографии Евгения Военского и Олеси Воронковой; цифровую живопись и графику Владимира Мартынова и Максима Тимофеева; генеративное искусство Ильи Сипягина; инсталляции Марата Наби; скульптуры Алекса Петунина и Александра Храпачева (полный список участников). Всего на экспозиции будут представлены работы 30 художников.

Выставка предлагает зрителю через работы художников подключиться к единому информационному полю и совершить совместную прогулку по подсознанию космического путешественника. Гагарин для нас уже не просто герой из прошлого, а некая синтетическая личность, сознание которой является уникальным хранилищем реального и интуитивного опыта о Космосе. Каждая работа выставки — это отдельная остановка в прогулке по этому хранилищу.

«О чем думал Юрий Гагарин перед полетом, какие образы приходили ему во снах перед путешествием, которое разделило XX век на “до и после”? Проект “Юрины сны” — это прогулка по футуристическим пространствам, о которых, возможно, размышлял первый человек, побывавший в Космосе. Советскому времени не свойственна рефлексия. Из материалов, описывающих полет, можно понять, что Гагарин испытывал радость и страх одновременно. Читая “Завещание Гагарина”, понимаешь, что писал его человек большой внутренней силы и мужества. Именно такими качествами во все времена отличались первопроходцы», — рассказывает сокуратор выставки Евгений Нэтра.

В представленных на выставке работы Елены Болотских «Рождение планет» и «Мечта о полете» заложена мысль о том, что мечта о полёте генетически заложена в каждом из нас. Именно поэтому младенец испытывает острое ощущение счастья, когда родители подбрасывают его вверх.

Работы Василия Вятича напоминают видения то ли из прошлого нашей планеты, то ли из будущего человечества уже на новых обитаемых или заселяемых планетах с новыми цветами, растениями, красками.

Эпиграфы к работам «Между небом и землей» и «Возвращение» Александра Драгового из стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» и повести «Улитка на склоне» братьев Стругацких передают лирическое и философское настроение представленных картин.

Скульптурная серия «Силуэты времени» художника и со-куратора выставки Евгения Нэтры — это пример образов, застывших или застрявших во времени.

Выставка проводится при поддержке Творческого союза художников России, а также при участии Союза абстракционистов России (САБРОС) и Творческого содружества «ТЕТРА-АРТ».

А. Стюнина. Парад планет. Холст, масло, 70х50 см, 2021

А. Драговой. Возвращение Карт. Смешанная техника, 110х70 см, 2021

А. Драговой. Между небом и землей. Картон, смешанная техника, 90х60 см, 2021

В. Вятич. Мечты рептилии. Холст, масло, 60х80 см. 2002

Е. Мещеринова. Память. Холст, масло, 70х100 см, 2016

Е. Нэтра. Силуэты. Серия «Силуэты Времени». Дерево, метал, акрил, лак, h — 46 см, 2014

Е. Болотских. Мечта о полёте. Холст, акрил, 120х100 см, 2020

Е. Болотских. Парад планет. Холст, акрил, 100х90 см, 2021

О. Воронкова. Серия «Космодива 2». Фото арт, принт, 60х50 см, 2022

С. Куприянов. Серия «Космос». Оранжевая полоса (Жёлтое солнце). Ассамбляж. Картон, акрил, 100х150 см, 2018

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