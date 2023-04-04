Премьеры фильмов с Каннского кинофестиваля в «Художественном»

9 и 10 апреля в кинотеатре «Художественный» пройдут две зрительские премьеры: романтический триллер «Звезды в полдень» и французско-корейская драма «Возвращение в Сеул».

9 апреля кинотеатр «Художественный» совместно с кинопрокатной компанией A-One впервые покажет драму режиссера корейского происхождения Дави Чоу «Возвращение в Сеул» (2022), премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале в 2022 году в программе «Особый взгляд».

Картина о 25-летней француженке корейского происхождения Фредди, впервые прилетевшей на уикенд из Парижа в Сеул. Это её первая поездка в страну, откуда в детстве она уехала в приёмную семью. В Корее она оказывается в круговороте событий: кроме новых друзей, вечеринок, неожиданных знакомств с людьми и традициями, происходит встреча с семьёй и биологическими родителями. Непредсказуемое путешествие поставит перед Фредди много вопросов, которые важнее задать, чем получить ответы — она впервые попробует разобраться с тем, кто она есть.

10 апреля совместно с творческим объединением Arthouse Художественный представит картину Клер Дени — романтический триллер «Звезды в полдень» (2022) с Маргарет Куэлли («Уборщица. История матери-одиночки», «Однажды в Голливуде») и Джо Элвином («Фаворитка», «Разговоры с друзьями») в главных ролях. Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года, где картина удостоилась Гран-при.

В основу сценария лег одноименный роман Дениса Джонсона 1986 года: однако если в оригинале влюбленные — английский бизнесмен и американская журналистка — пускаются в бегство от ЦРУ на фоне борьбы сандинистов за власть в Никарагуа, то сценаристы фильма погружают преследование в современность — люди ходят в масках и с ноутбуками в руках.

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