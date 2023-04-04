В Екатеринбурге прошли съёмки по сценарию одного из призёров Питчинга «ЛАМПЫ»

В Екатеринбурге состоялись съёмки первого короткометражного игрового фильма по одному из сценариев, ставшего призёром Питчинга фестиваля импакт-кино «ЛАМПА» 2022. Режиссёром фильма выступил креативный директор компании «Red Pepper Film», член экспертного совета фестиваля — Иван Соснин. Главные роли в короткометражке сыграли блистательные российские актёры Сергей Гилёв и Ольга Лерман.

Режиссёр Иван Соснин

«Тридцать секунд» — это история на тему, которая практически никогда не поднималась в кино: как вернуть жизненный ресурс родителям тяжелобольных детей. Фильм не только затрагивает актуальную тему, но и предлагает пути её решения.

Актёры Сергей Гилёв и Ольга Лерман

Впервые сценарий фильма был рассмотрен на соответствие критериям оценки импакт-эффектов и результатов возможных позитивных изменений в обществе.

Премьера фильма состоится в октябре этого года, в рамках кинофестиваля «ЛАМПА».

Фильм снят продюсерским центром «ЛАМПА» совместно с кинокомпанией Red Pepper Film при поддержке Благотворительного фонда «Подари Подарок».

Материал предоставлен кинофестивалем «Лампа»,

Фото – Евгений ДРОБЫШЕВ

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