«За полчаса до весны» – долгожданная премьера на Первом канале и в онлайн-кинотеатре START

Через сомнения, критику, запреты и постоянный поиск своего предназначения к феноменальной славе — о драматичном и уникальном пути Владимира Мулявина и его легендарных «Песняров» расскажет новый сериал «За полчаса до весны». Премьера состоится 10 апреля на Первом канале и START. Для онлайн-кинотеатра проект станет первым байопиком и первым музыкальным сериалом. Две первые серии выйдут на Первом канале 10 апреля, начало в 21:45. В онлайн-кинотеатре START эпизоды будут появляться сразу после телеэфира. Проект создан при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь.

«Когда ты работаешь над вымышленными героями и историями, ты свободен, реальная же судьба предъявляет совсем другие требования. Когда я это понял, все сложилось. Нам удалось попасть в Колонный зал, где “Песняры” первый раз исполнили легендарную “Вологду”. Если вы посмотрите этот эпизод в сериале и оригинальную запись, то не найдете отличий. Плюс мы никогда не делали музыкальных сериалов. Это тоже эксперимент. В “За полчаса до весны” будет много отличной музыки, как всеми любимой, так и специально написанной», — делится автор идеи и сценария, генеральный продюсер и сооснователь START Алексей Троцюк.

9-серийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении.

Центральной темой истории станет создание одной из первых в СССР рок-опер «Песня о доле». Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, «Песнярам» удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась. Авторы сериала собрали весь доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать рок-оперу.

Зрители увидят, как благодаря своей воле, упорству и бесконечной борьбе с собой Владимир Мулявин смог добиться настоящей всенародной любви. И какую цену ему пришлось заплатить за успех.

Главные роли в проекте сыграли: Артем Волобуев («Монастырь»), Глеб Калюжный («Черная весна»), Анна Демидова («Новенькие») и Анна Банщикова (ее в этом году также можно будет увидеть в мультикультурной комедии START «Бедные Абрамовичи»).

Режиссерами проекта выступили Степан Коршунов, Оксана Барковская и Кирилл Папакуль, каждый из которых отвечал за работу над определенным периодом из жизни героев.

«Мне кажется, Владимир Мулявин заражал людей своим авантюризмом, энергией как будто детской. И он шел напролом. Играл рок в фольклорном стиле. Рок! В то время, когда это было абсолютно невозможно, запрещено. Был непрофессиональным певцом и сколотил группу, которая стала легендарным коллективом. Вырос в Свердловске, но запомнился как великий белорус», — делится Артем Волобуев, сыгравший Владимира Мулявина во взрослом возрасте.



Рассказывает режиссер Степан Коршунов: «Владимир Мулявин был непререкаемым авторитетом в своем ансамбле. Когда мы с Артемом Волобуевым работали над ролью, я все время повторял одно и то же: «Ты здесь выбираешь между двумя детьми. Один ребенок — это твой ансамбль, другой — твоя дочь Марина. Выбор сделать невозможно, у тебя мощнейший внутренний конфликт, который разрывает на две половины, и ты постоянно об этом думаешь».

О роли Лидии Кармальской — первой жены Владимира Мулявина, с которой он продолжал общаться до самой ее смерти, несмотря на их тяжелое расставание, рассказывает актриса Анна Банщикова: «Играть реального человека — большая ответственность, невозможно просто что-то придумать, здесь важна достоверность и простота! У Кармальской удивительная биография. Эта женщина полностью посвятила себя Мулявину. Ради него и семьи она бросила блестящую артистическую карьеру. Лидия была мощной опорой, надежным тылом и вдохновением. Она много сделала для Володи и для ансамбля. Нам важно донести до зрителя ту большую любовь, которая была между ними».

«На съемочную площадку периодически приезжали люди, которые лично знали Владимира Мулявина. Они рассказывали о его характере и темпераменте, давали рекомендации. Как-то после съемок мне рассказали, что, увидев мое сходство с Мулявиным, на плейбеке заплакал Владислав Мисевич (участник и сооснователь ВИА “Песняры”)! Для меня и всей съемочной группы это была важная похвала», — поделился Глеб Калюжный, сыгравший Владимира Мулявина в молодости.

Оксана Барковская, режиссер второго блока, уже работала вместе с Глебом Калюжным и Анной Демидовой над сериалом «Новенький»: «После моей беседы с Глебом о Мулявине я поняла, что он сможет сыграть его, потому что внутренне очень похож на Владимира. В Глебе есть такой же мощный и стальной стержень. Аня Демидова исполнила роль роковой женщины с физическим увечьем, это была непростая задача “совместить несовместимое”, но она блестяще справилась с ней. Аня и Глеб смотрели советские художественные и документальные фильмы по моей рекомендации, слушали музыку, погружаясь в ту эпоху».

Гардероб главных героев был практически полностью сшит специально для проекта. Чаще всего это были копии аутентичных сценических костюмов. Только для Лидии Кармальской в юности создали полноценный артистический гардероб — более 20 платьев, 4 пальто, 11 пар обуви. Художнику по костюмам Татьяне Котес помогали не только сохранившиеся видеозаписи выступлений, книги, фотографии из архивов поклонников группы, но и семейные фотоальбомы Мулявиных, которые предоставила дочь основателя «Песняров» Марина. «У каждого из “Песняров” был свой стиль и характер, который я изучала, рассматривая фотографии того периода, и постаралась отразить в костюмах. Например, Мисевич в повседневной жизни надевал темные очки по любому поводу и обожал носить костюмы и плащи, а Борткевич был заядлым модником, одевался ярко и предпочитал джинсы и приталенные пиджачки, — делится Татьяна Котес. — Самой большой похвалой стал момент, когда пришедший к нам на съемку “песняр” Владимир Мисевич спросил: “Это наши костюмы?”. Он был уверен, что я где-то нашла сохранившуюся одежду». Всего в сериале воссоздано 10 концертных комплектов одежды ВИА «Песняры» периода 1969-1976 годов.

За саундтрек сериала отвечал музыкальный продюсер Виталий Новиков, который работал с ансамблем «Песняры» в 80-е годы. В записи композиций принимали участие более двадцати белорусских музыкантов, в том числе некоторые члены последующих составов группы «Песняры». «Для сериала мы создали аранжировки песен, максимально приближенные к оригиналу. Все композиции были перепеты и переиграны в классической стилистике “Песняров”, — рассказывает Виталий Новиков. — Мы использовали только три оригинальные записи “На што бабе агарод”, “Добры вечар, дзяучыначка” и “Вологда”. Все их деликатно почистили, а где-то немного доиграли поверх записи для более качественного и современного звучания. Особенно гордимся тем, что практически полностью смогли отреставрировать арии из рок-оперы “Песня о доле”. А вот с художественным свистом было непросто, ведь сейчас этим почти никто не занимается, поэтому исполнителя мы искали очень долго. В результате свистел за Лидию Кармальскую Эдуард Мачкалян, врач-стоматолог, доцент, завкафедрой Витебского медуниверситета».

Съемки сцен из «Песни о доле», одной из первых в СССР рок-опер и центральной темы сериала, проходили в Белорусской государственной филармонии, где состоялась премьера постановки в 1976 году. Современные технологии при работе над этими сценами не использовались, декорации и свет создавались по реальным эскизам и исходя из технических возможностей второй половины 70-х. Консультантами выступили непосредственные участники: один из основателей «Песняров» Владислав Мисевич, сценограф Леонид Бартлов и художник по костюмам Валентина Бартлова. Воссоздание сцен из рок-оперы заняло у авторов сериала полноценные четыре съемочные смены, в которых было задействовано 30 основных актеров и более 400 актеров массовых сцен.

Еще одной локацией для съемок стал Колонный зал в Доме Союзов, где в 1976 году легендарный ансамбль впервые исполнил одну из самых известных своих песен — «Вологду». Этот момент с точностью воспроизвели в сериале, воссоздав по хорошо сохранившимся видеозаписям детали, антураж и атмосферу того вечера.

Съемки проекта проходили с декабря 2020 по ноябрь 2021 года в Беларуси (в Минске, Логойске, Борисове), в Калининградской и Московской областях и завершились в Москве. Это совместный проект онлайн-кинотеатра START, Первого канала и Первой КиноВидеоКомпании Республики Беларусь. Проект также создан при участии дочери Владимира Мулявина Марины.

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