Премия «Инновация-2021». Объявлен приём заявок

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина объявляет о начале приема заявок на соискание премии в области современного искусства «Инновация-2021». Премия присуждается главным российским проектам в области современного искусства, реализованным в 2020 году.
Премия «Инновация-2021» присуждается в семи конкурсных номинациях:
- «Проект года»;
- «Куратор года»;
- «Художник года»;
- «Региональный проект»;
- «Новая генерация»;
- «Образовательный проект»;
- «Книга года».
и в двух внеконкурсных номинациях:
- «За вклад в развитие современного искусства»;
- «За поддержку современного искусства России».
Заявки на соискание премии принимаются на сайте www.artinnovation.ru до 23 марта 2021 года включительно. Подавать заявки могут бюджетные учреждения культуры, некоммерческие организации, члены экспертного совета и жюри премии.
Премия «Инновация» учреждена в 2005 году и проводится под эгидой и при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2019 года «Инновация» проводится командой Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Нижний Новгород — Арсенал) совместно с Правительством Нижегородской области.
Номинация «Книга года» учреждена совместно с благотворительным фондом поддержки культуры AVCCharity.
Открытие выставки номинантов (25 июня 2021 года) и церемония награждения победителей (27 августа 2021 года) состоятся в Нижнем Новгороде.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.