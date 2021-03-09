Премия «Инновация-2021». Объявлен приём заявок

Госу­дар­ствен­ный музей изоб­ра­зи­тель­ных искусств им. А.С. Пуш­ки­на объ­яв­ля­ет о нача­ле при­е­ма заявок на соис­ка­ние пре­мии в обла­сти совре­мен­но­го искус­ства «Инно­ва­ция-2021». Пре­мия при­суж­да­ет­ся глав­ным рос­сий­ским про­ек­там в обла­сти совре­мен­но­го искус­ства, реа­ли­зо­ван­ным в 2020 году.

Пре­мия «Инно­ва­ция-2021» при­суж­да­ет­ся в семи кон­курс­ных номинациях:

«Про­ект года»;

«Кура­тор года»;

«Худож­ник года»;

«Реги­о­наль­ный проект»;

«Новая гене­ра­ция»;

«Обра­зо­ва­тель­ный проект»;

«Кни­га года».

и в двух вне­кон­курс­ных номинациях:

«За вклад в раз­ви­тие совре­мен­но­го искусства»;

«За под­держ­ку совре­мен­но­го искус­ства России».

Заяв­ки на соис­ка­ние пре­мии при­ни­ма­ют­ся на сай­те www.artinnovation.ru до 23 мар­та 2021 года вклю­чи­тель­но. Пода­вать заяв­ки могут бюд­жет­ные учре­жде­ния куль­ту­ры, неком­мер­че­ские орга­ни­за­ции, чле­ны экс­перт­но­го сове­та и жюри премии.

Пре­мия «Инно­ва­ция» учре­жде­на в 2005 году и про­во­дит­ся под эги­дой и при финан­со­вой под­держ­ке Мини­стер­ства куль­ту­ры Рос­сий­ской Феде­ра­ции. С 2019 года «Инно­ва­ция» про­во­дит­ся коман­дой Вол­го-Вят­ско­го фили­а­ла ГМИИ им. А.С. Пуш­ки­на (ГЦСИ Ниж­ний Нов­го­род — Арсе­нал) сов­мест­но с Пра­ви­тель­ством Ниже­го­род­ской области.

Номи­на­ция «Кни­га года» учре­жде­на сов­мест­но с бла­го­тво­ри­тель­ным фон­дом под­держ­ки куль­ту­ры AVCCharity.

Откры­тие выстав­ки номи­нан­тов (25 июня 2021 года) и цере­мо­ния награж­де­ния побе­ди­те­лей (27 авгу­ста 2021 года) состо­ят­ся в Ниж­нем Новгороде.

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