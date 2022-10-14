Премию Рунета получат лучшие цифровые проекты в сфере культуры

Идёт приём заявок на Премию Рунета — старейшую и одну из самых престижных наград отечественного сегмента интернета. Партнёром специальной номинации «Культурные проекты в Сети» выступает Президентский фонд культурных инициатив.

В рамках Премии Рунета в 2022 году представлена специальная номинация «Культурные проекты в Сети». Награду получат организации и проекты в сфере культуры, которые внесли значимые вклад в развитие отрасли, используя интернет-ресурсы.

Специальную номинацию представил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«Премия Рунета за годы своего существования сумела стать настоящей престижной наградой, которая отмечает достижения лучших представителей сферы IТ. Сегодня уже сложно представить мир без цифрового контента, проведение такой премии в России — значимое событие для многих компаний, а также возможность заявить о себе новым игрокам рынка. Премия проводится при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в этом году от Фонда заявлено две специальные номинации — «Культурные проекты в сети», она в прошлом году оказалась востребованной среди участников, и новая, актуальная номинация — «Подкасты и цифровой контент». Буду с особым интересом знакомиться с заявками, которые будут поступать по этим направлениям. Призываю вас участвовать и желаю удачи, победят — лучшие», — прокомментировал старт заявочной кампании Премии Рунета 2022 года генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Традиционно Премия будет вручена в основных и специальных номинациях, а также в Народном голосовании, где лучших определят пользователи. Номинировать компанию или организацию, которая внесла существенный вклад в развитие интернет-отрасли в России в 2021-2022 гг., можно уже сейчас на официальном сайте до 15 ноября. Стоимость подачи одной заявки в основных и специальных номинациях — 15 000 рублей.

Основные номинации конкурса:

«Государство и общество»;

«Экономика и бизнес»;

«Здоровье и отдых»;

«Наука, технологии и инновации»;

«Образование и кадры»;

«СМИ и массовые коммуникации».

«Удивительно, как летит время. Премия Рунета будет вручена уже в 19 раз! За годы жизни проекта мы стали свидетелями сумасшедшей трансформации Рунета: на смену одним лидерам приходили новые амбициозные компании, а об иных лидерах прошлых лет мы уже и не вспоминаем, в то время как совершенно неожиданные стартапы вдруг взмывали в цифровую высь…

Каждый год нам приятно видеть эмоции представителей компаний, которые поднимаются на сцену за заветными RU-статуэтками. Здорово вместе с ними определять цифровое будущее, полное здоровой конкуренции, когда нашим экспертам сложно выбрать победителей, ведь каждый номинант достоин победы.

В этом году внимание к Премии Рунета особенное. Структура рынка с начала года изменилась кардинально, но при этом многие российские ИТ-игроки полны оптимизма, планов, амбиций. И мы ожидаем увидеть среди номинантов сильные компании цифрового контура, государственные организации, которые активно наращивают цифровые компетенции и инструменты в своей работе, и конечно — лидеров отрасли, чья аудитория готова каждый день отдавать свой голос за любимого героя», — отмечает Сергей Плуготаренко, идеолог Премии Рунета.

Специальные номинации:

«Путешествия по .РФ»;

«Подкасты и цифровой контент»;

«Туризм и индустрия гостеприимства»;

«Народов много — Родина одна»;

«Культурные проекты в Сети».

Организатор Премии Рунета 2022 — Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), мероприятие проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Премия Рунета — ежегодная награда лучшим компаниям и их проектам и мобильным приложениям Рунета. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет — это единственный проект в России, который ежегодно выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета и направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий. Вручается с 2004 года.

Подать заявку можно на официальном сайте: premiaruneta.ru .

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