Завершается приём заявок на фестиваль «Дни короткометражного кино»

Остается пять дней до окончания приёма заявок на участие в Международном кинофестивале «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Подать свои работы в дирекцию кинофестиваля можно до 20 октября включительно.

К участию принимаются российские и зарубежные фильмы (с участием российских кинематографистов) хронометражем до 30 минут, снятые в 2021-2022 гг. в категориях:

«Игровые короткометражные фильмы»;

«Документальные фильмы»;

«Анимационные фильмы».

Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету на платформе www.script.moviestart.ru

Успей подать заявку!

Картины принимаются на русском языке или с русскими субтитрами. Участие в кинофестивале бесплатное.

Общий призовой фонд Фестиваля – 2 (два) миллиона рублей. Награда будет распределяться в следующих категориях:

350 тысяч рублей – за главный приз в номинации «Лучший игровой фильм»;

150 тысяч рублей – за «Лучшую режиссуру», по мнению Гильдии режиссеров Союза кинематографистов России»;

150 тысяч рублей – специальный приз «За лучшую операторскую работу», по мнению Гильдии операторов Союза кинематографистов России;

150 тысяч рублей – специальный приз «За лучшую продюсерскую работу», по мнению Гильдии организаторов производства Союза кинематографистов России;

150 тысяч рублей – специальный приз «За лучшую актерскую игру», по мнению Гильдии актеров Союза кинематографистов России;

150 тысяч рублей – специальный приз «За лучший сценарий», по мнению Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России;

300 тысяч рублей – за главный приз в номинации «Лучший документальный фильм»;

300 тысяч рублей – за главный приз в номинации «Лучший анимационный фильм».

Награждение победителей, по традиции, пройдет в рамках «Ночи короткого метра» 21 декабря – в самую длинную ночь в году.

В следующем году, по итогам зрительского голосования, будет определён и награждён победитель в номинации «Зрительские симпатии». Голосование пройдёт в период с 15 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г. на сайте www.shortday.ru. Приз – 300 тысяч рублей.

Традиционно гости фестиваля знакомятся с новыми работами, созданными авторами из разных уголков планеты. В этом году впервые будет реализована спецпрограмма «Кино стран СНГ».

«Мне очень приятно объявить о развитии нашего проекта, который с этого года носит статус международного кинофестиваля. Призовой фонд в размере двух миллионов рублей для молодых кинематографистов, выделенный Президентским Фондом культурных инициатив, количество площадок, внимание к проекту СМИ и ведущих продюсеров, позволяют говорить, что Short Film Days станет одним из самых масштабных и ярких проектов не только для дебютантов, но и всех любителей короткого метра», – отметил Дмитрий Якунин, руководитель проекта, секретарь Союза кинематографистов России.

Он уточнил, что на данный момент в дирекцию кинофестиваля поступило порядка 300 заявок, в том числе – из стран ближнего зарубежья.

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) является проектом-преемником Всероссийской акции «День короткометражного кино», проводимой с 2014 по 2021 гг.

Организатор – продюсерский центр «Мувистарт» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

Цель фестиваля – выявление и поощрение талантливой творческой молодежи в области кино, продвижение короткометражных фильмов к широкой зрительской аудитории, развитие киноклубного движения.

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