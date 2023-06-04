Пресс-релиз литературно-музыкальной программы «В День рождения А.С.Пушкина»

6 июня 2023 года в 18.30 в Центральном Доме литераторов (г.Москва) в рамках проекта «С Пушкиным в XXI век» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив состоится литературно-музыкальная программа «В День рождения А.С.Пушкина». Программа посвящается 190-летию выхода в свет первого полного прижизненного издания романа в стихах «Евгений Онегин» и 200-летию от начала работы А.С. Пушкина над романом в стихах, ставшим литературной вершиной «золотого века» русской литературы.

Один из ведущих пушкинистов современности В. Непомнящий подчеркнул, что пушкинский роман в стихах является монументальным воплощением души и характера народа, обозначившим главный вопрос бытия - вопрос о смысле жизни, проблемы человека и его места в мировом порядке. День рождения Александра Сергеевича Пушкина, основоположника современного русского литературного языка, объединяющего людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей определен как ежегодный праздник - День русского языка.

Программу откроет руководитель проекта - Дмитрий Анатольевич Певцов, народный артист России, лауреат Госпремии России депутат Госдумы России. В программе представлены литературно-художественные композиции, сюжеты о жизненном и творческом пути великого поэта, лучшие произведения музыкальной пушкинианы.

В программе — выступление народного артиста России Дмитрия Певцова, литературно-музыкальные композиции, романсы, арии из опер в исполнении заслуженной артистки России, профессора Московской консерватории пианистки Полины Федотовой (фортепиано), заслуженной артистки России, артистки МХАТ им. М.Горького Татьяны Шалковской, народного артиста России Валентина Клементьева, артистки театра «Центр драматургии и режиссуры» Натальи Худяковой, солистов театра «Новая опера им.Е.Колобова» — заслуженной артистки Республики Башкортостан Елены Терентьевой (сопрано), Артёма Гарнова (баритон), лауреата всероссийских и международных конкурсов скрипачей Софии Федотовой. Режиссер видеопоказа — Ирина Панкова, автор проекта и ведущая — Алла Панкова.

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