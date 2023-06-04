Выставка «Детство писателей» открывается в Государственном музее им. А.С. Пушкина

Выставочный проект «Детство писателей» посвящен ранним годам жизни отечественных литераторов – времени, когда они только начинали постигать окружающий их мир. Детство каждого из героев выставки проходило в определенной среде. Поэтому те взгляды на жизнь, а также умения и навыки, которые они приобретали в это время, зависели от материального и интеллектуального уровня семьи, от отношений родителей между собой и, разумеется, от эпохи, наполнявшей жизнь каждого ребенка определенным социальным и культурным содержанием. Некоторые писатели оставили воспоминания о своем детстве в мемуарно-автобиографических романах. Для других тема «детства» не раз становилась источником вдохновения. Третьи упоминали об этом периоде жизни лишь мимоходом, не акцентируя на нем внимание читателей. Однако, независимо от желания авторов, первые жизненные впечатления оказывали решающее влияние на становление личности каждого из них и, как правило, находили отражение в их творчестве.

Структура выставки диктуется спецификой материала. В состав экспозиции войдут портреты героев выставки и их родственников; мемуары писателей и произведения, посвященные детству; изображения детей в графике, живописи и скульптуре; детские книги и детские игрушки XIX–ХХ веков; предметы декоративно-прикладного искусства; рукописные документы, редкие книжные издания и мемориальные вещи писателей.

Временные рамки ПЕРВОГО ЗАЛА охватывают период от конца XVIII до второй половины XIX века. Первый зал включает в себя тематические разделы, посвященные С.Т. Аксакову, В.А. Жуковскому, А.С. Пушкину, Е.А. Боратынскому, Ф.И. Тютчеву, М.Ю. Лермонтову, А.К. Толстому, И.С. Тургеневу, Л.Н. Толстому и другим.

ВТОРОЙ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЭКСПОЗИЦИИ – импровизированный кинозал, в котором для посетителей выставки будут демонстрироваться фрагменты фильмов о детстве, снятые по произведениям русских писателей, или же документальные фильмы о детстве писателей – героев выставки, снятые музеями – участниками проекта.

ТРЕТИЙ ЗАЛ экспозиции рассказывает о писателях, детство которых пришлось на вторую половину XIX – середину XX века. В связи с этим, интерьеры детской, гостиной или классной комнаты дворянских особняков сменяются интерьерами профессорского кабинета, гимназии или дворянской избы. Основные тематические разделы этого зала посвящены А.П. Чехову, А.М. Горькому, В.В. Маяковскому, С.А. Есенину, М.И. Цветаевой, Андрею Белому, К.Г. Паустовскому, М.А. Шолохову, В.В. Высоцкому и другим.

Выставка проходит в Выставочных залах «Под сводами» Государственного музея А.С. Пушкина с 6 июня по 10 декабря 2023 года.

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