По 10 июня в Сергиевом Посаде проходит IX Международный театральный фестиваль «У Троицы» (12+, 16+). Организатор фестиваля – Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Сергиево-Посадского городского округа.

«Театральный фестиваль, созданный к 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, словно строит мост из прошлого в будущее, – сказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин. – Фестиваль «У Троицы» посвящен истории нашей страны, любви к Родине, и не случайно местом его рождения стал именно Сергиев Посад – один из наиболее значимых культурных центров Подмосковья, жемчужина Золотого кольца России».

В нынешней программе спектакли 16 театров – из Белоруссии, Московской области и Москвы, Липецка, Вологды, Владимира, Самары, Абакана, Саранска, Омска, Брянска, Челябинска, Перми, Мичуринска.

Участников примут четыре сценические площадки Сергиево-Посадского городского округа: Дворец культуры имени Ю.А. Гагарина, Культурно-просветительский центр «Дубрава», Культурный центр «Елизавета Мамонтова» и «Театральный ковчег». Зрители получат возможность познакомиться как с масштабными, так и с камерными постановками, увидеть традиционное и современное прочтение классики.

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