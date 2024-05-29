Продажи комиксов о Майоре Громе выросли в 3,5 раза в первые выходные после выхода фильма

В сети книжных магазинов «Читай-город» проанализировали продажи комиксов «Майор Гром» и «Игорь Гром» до и после выхода фильма «Майор Гром. Игра». Для сравнения были взяты продажи первых выходных после экранизации (25-26 мая) и сравнивались с предыдущими выходными (18-19 мая).

Лидером продаж стал комикс-первоисточник «Майор Гром. Т.5. Игра», впервые вышедший в 2016 году. Его продажи выросли в 5 раз после выхода фильма. По другим произведениям о Майоре Громе в сети зафиксирован рост в 3 раза за этот же период.

В данный момент все экземпляры тома «Игра» в интернет-магазине «Читай-город» раскуплены. Остатки тиража можно найти в розничных магазинах сети. Дополнительный тираж цикла поступит в магазины «Читай-город» в течение двух недель.

«Майор Гром» является одной из самых популярных серий русскоязычных комиксов в сети «Читай-город». На данный момент пятый том «Игра» занимает четвертое место по продажам за май, уступив лишь комиксам «История России в комиксах. От древних славян до Владимира Путина» и циклу Фёдора Нечитайло «Земля королей. Трефовый том» и «Земля королей. Червовый том». Суммарно по количеству проданных комиксов цикл «Майор Гром» находится на первом месте по продажам с начала 2024 года.