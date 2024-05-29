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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Современная культура – это ограничитель свободы человека или инструмент развития?

editor
By editor
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доктору философских наук, декану факультета культурологии Московского института психоанализа Игорю Чубарову

Культура выделяет человека из мира живой природы, давая ему массу преимуществ над другими организмами. Она выступает средством собирания, хранения и передачи человеческого опыта, способствует развитию технологий и внедрению новшеств, помогает адаптироваться к изменениям окружающей среды, влияет на когнитивные процессы, такие как восприятие и принятие решений. Но может ли культура при этом ограничивать нашу свободу? За ответом на этот вопрос АртМосковия обратилась к доктору философских наук, декану факультета культурологии Московского института психоанализа Игорю Чубарову.

– Игорь Михайлович, начнем с, пожалуй, главного вопроса, который волнует многих наших читателей: может ли культурное многообразие быть источником ограничений или, наоборот, оно является стимулом для свободы?

– Верно и то, и другое. Если различия между культурами используются для создания барьеров или дискриминации, это может ограничивать свободу и равные возможности для всех людей. Однако культурное многообразие также может стимулировать свободу выражения, творчества и самовыражения. Когда люди уважают и ценят разнообразие культур, это способствует толерантности, взаимопониманию и развитию новых идей. В обоих случаях речь идет о свободе и ограничениях в социально-политической интерпретации. Поэтому важен не столько сам факт наличия культурного многообразия, сколько конкретные цели и интересы, в которых оно используется.

Культурное многообразие можно использовать, к примеру, в качестве инструмента для реализации политических целей – и тогда его влияние на творчество будет минимальным. С другой стороны, взгляд на культурное многообразие как на источник свободы, необходимой для творчества, позволяет нам смотреть на него не столько как на инструмент, но и как на ценность. Обладание этой ценностью создает благоприятную среду для творчества.

– Как культура помогает развиваться современному обществу?

– В момент появления культура была особым видом деятельности, который, собственно, и отличал человека от других живых существ. В узком смысле культура всегда работала с неразрешимыми проблемами – когда человек не может, допустим, найти свое счастье, обеспечить минимальные условия жизни, столкнулся с природным катаклизмом или военными действиями, ну или просто если его повседневная жизнь состоит только из какого-то бесконечно однообразного труда. В этом случае культура – а именно определенные ценности, связанные с человеческими задачами, целями и интересами, – как раз и способна прийти на помощь. То есть она сплачивает сообщество вокруг определенных идей, которые дают надежду.

Сам вопрос о том, как культура помогает обществу, – он очень исторический и в современности крайне многообразный. В XXI веке люди ставят перед собой множество задач, которые напрямую не связаны с выживанием, однако очень сильно влияют на ощущение качества жизни. Желание жить в больших городах, общаться с множеством людей, потреблять массу информации, знакомиться с новым – все это культура и обеспечивает. Но мы, когда говорим о культуре, чаще всего имеем в виду культурные мероприятия, походы в театр, кино, выставки, знакомство с литературой, с культурным мировым наследием. Это тоже важная функция. Здесь культура выступает в роли своеобразного фильтра, который отсеивает те продукты человеческой деятельности, которые, по мнению общества, не представляют ценности или несут для него угрозу.

В настоящее время идет много споров о том, как культура влияет на общество, особенно на современное. Потому что сейчас культура переместилась из музеев, галерей и концертных залов в сеть, в наши новые коммуникационные цифровые площадки, в мессенджеры. И там тоже производится культурный контент, который многими считается чем-то малоценным. На самом деле он просто является новым и поэтому еще только приобретает какие-то формы, капитализации, канонизации.

Таким образом, современная культура крайне многообразна. И хотя многие из ее новых форм еще находятся на этапе становления, они уже влияют на общество – и не просто влияют, но и изменяют его. В ведущих странах мира, в том числе в России, культурные практики занимают в обществе все более важное место. Мы ждем от производителей контента, от художников, от строителей культурных объектов и организаторов культурных мероприятий большего вовлечения общества в их деятельность, своего рода партнерства. Чем более глубоким будет это сотрудничество, тем быстрее (в том числе в финансовом плане) будут развиваться новые формы культурной деятельности.

– Каким образом можно балансировать сохранение культурной идентичности и стимулирование индивидуальной свободы в современном обществе?

– Культурная идентичность выступает как база или основа для поиска своего места в современной культурной деятельности человека. Задача культурных институтов Модерна – от музея до университета, от института права до парламента – состоит в поиске этого баланса. Наследие нужно не только хранить, но и критиковать и актуализировать, чтобы удовлетворять потребности современного человека. В частности, нужно оценивать, отбирать и развивать новые тренды, не противоречащие базовым ценностям национальной культуры и человечества. Технологии искусственного интеллекта, на мой взгляд, и позволят сбалансировать эти процессы взаимного перевода культурных ценностей и межпоколенческой коммуникации.

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