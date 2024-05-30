РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойWWNEWSГран при британского кинофестиваля взял татарский режиссер

Гран при британского кинофестиваля взял татарский режиссер

editor
By editor
58
Кадр из фильма Туда и обратно

С 24 по 28 мая в Лондоне состоялся шестой британский кинофестиваль ECG Film Festival. Были показаны работы режиссеров из Польши, Великобритании, Кыргызстана, Испании, России, Ирана, Узбекистана, Китая, Армении и Кувейта. ECG Film Festival является единственной площадкой для продвижения кинематографа стран Евразии в Великобритании.

28 мая в кинотеатре Premier Cinemas Romford состоялась церемония награждения. Гран при кинофестиваля взял фильм «Туда и обратно» талантливого татарского режиссера Олега Асадулина. В своем произведении он обращается к глубоко личной теме, рассказывая о своих страхах и опасениях, связанных с заботой о собственном ребенке и о детях в целом.

Вместо режиссера награду получил советник посольства Российской Федерации в Великобритании Алексей Степанов.

Режиссер Олег Асалулин

Режиссер Олег Асалулин

«Фильм татарского режиссера Олега Асадулина впечатлил нас своей искренностью и смелостью подхода. Эмоциональная глубина произведения позволяет зрителям пережить сложные темы болезни и смерти через призму человеческих отношений и духовного взаимодействия. Этот фильм заставляет задуматься, вызывая важные размышления о жизни, смерти и нашем отношении к ним. Работа Олега Асадулина является важным вкладом в мировое кино и заслужила наше признание», — прокоментировала картину основатель кинофестиваля Анна Лари.

Также картина российского режиссера Валерия Белова «3723 Вознесенский» получила сертификат за развитие литературы посредством кино.

Кинофестиваль VI ECG Film Festival посетили творческие деятели из Италии, Казахстана, Польши, США, России, Кыргызстана, Австрии, Узбекистана и других стран. Не обошлось и без звезд, известные режиссеры и продюсеры Пол Бретт, Кэти Тайсон, Кэмми Дарвейш, Мередит Бретт также насладились просмотром Евразийского кино.

В числе почетных гостей присутствовали мэр Ромфорда, Джерри О’Салливан с депутатами лондонского округа Хаверинг и представители посольств Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Беларуси.

Событие стало отличной возможностью для укрепления связей между Россией и другими странами через искусство кино.

Предыдущая статья
Продажи комиксов о Майоре Громе выросли в 3,5 раза в первые выходные после выхода фильма
Следующая статья
«Мария Тенишева — Муза художников. История в портретах»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru