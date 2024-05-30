Гран при британского кинофестиваля взял татарский режиссер

С 24 по 28 мая в Лондоне состоялся шестой британский кинофестиваль ECG Film Festival. Были показаны работы режиссеров из Польши, Великобритании, Кыргызстана, Испании, России, Ирана, Узбекистана, Китая, Армении и Кувейта. ECG Film Festival является единственной площадкой для продвижения кинематографа стран Евразии в Великобритании.

28 мая в кинотеатре Premier Cinemas Romford состоялась церемония награждения. Гран при кинофестиваля взял фильм «Туда и обратно» талантливого татарского режиссера Олега Асадулина. В своем произведении он обращается к глубоко личной теме, рассказывая о своих страхах и опасениях, связанных с заботой о собственном ребенке и о детях в целом.

Вместо режиссера награду получил советник посольства Российской Федерации в Великобритании Алексей Степанов.

Режиссер Олег Асалулин

«Фильм татарского режиссера Олега Асадулина впечатлил нас своей искренностью и смелостью подхода. Эмоциональная глубина произведения позволяет зрителям пережить сложные темы болезни и смерти через призму человеческих отношений и духовного взаимодействия. Этот фильм заставляет задуматься, вызывая важные размышления о жизни, смерти и нашем отношении к ним. Работа Олега Асадулина является важным вкладом в мировое кино и заслужила наше признание», — прокоментировала картину основатель кинофестиваля Анна Лари.

Также картина российского режиссера Валерия Белова «3723 Вознесенский» получила сертификат за развитие литературы посредством кино.

Кинофестиваль VI ECG Film Festival посетили творческие деятели из Италии, Казахстана, Польши, США, России, Кыргызстана, Австрии, Узбекистана и других стран. Не обошлось и без звезд, известные режиссеры и продюсеры Пол Бретт, Кэти Тайсон, Кэмми Дарвейш, Мередит Бретт также насладились просмотром Евразийского кино.

В числе почетных гостей присутствовали мэр Ромфорда, Джерри О’Салливан с депутатами лондонского округа Хаверинг и представители посольств Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, России и Беларуси.

Событие стало отличной возможностью для укрепления связей между Россией и другими странами через искусство кино.