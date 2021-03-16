Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе проектов в сфере креативных индустрий Art Team

Роскультцентр совместно с «Центром кинофестивалей и международных программ» и при поддержке Фонда президентских грантов объявили о продлении приема заявок на ежегодный Всероссийский конкурс проектов в сфере креативных индустрий Art Team до 21 марта 2021 года включительно. Принять в нем участие могут авторы творческих проектов из России в возрасте от 18 до 35 лет.
Победители получат возможность поддержки реализации своего проекта в одном из регионов РФ.
Проекты принимаются на официальном сайте Art Team (https://art-team.moscow/competition) в шести номинациях:
- Образование в креативных индустриях: образовательные проекты по развитию молодежного творческого сообщества.
- Digital-проект в культуре: творческие проекты, функционирующие полностью в цифровой среде (приложение, игра-симулятор, онлайн-курс и другие цифровые продукты).
- Современное искусство: проекты по созданию и продвижению новых креативных продуктов.
- Место силы: инициативы по организации пространства или локации, которая может стать центром притяжения для местного творческого сообщества.
- Дизайн: проекты в области промышленного, городского, ландшафтного, цифрового дизайна, fashion-индустрии и пр.
- Культурный туризм и наследие: инициативы в сфере креативных индустрий, нацеленные на увеличение туристического потока.
Конкурсная заявка должна содержать описание проекта, дорожную карту и финансовую модель. Образцы оформления перечисленных документов для подачи заявки можно найти в методологическом пособии: https://art-team.moscow/files/AT_view.pdf. С полными требованиями к содержанию заявки можно ознакомиться по ссылке.
1 апреля будут названы имена победителей – авторов 60 наиболее перспективных проектов по оценке жюри. Они разделятся на три команды, каждую из которых возглавит опытный наставник, эксперт в области создания, реализации и управления проектами. В процессе обучения под руководством наставников участники смогут развить управленческие навыки, усилить свои проекты, превратив их в бизнес-план, и уже в этом году получить поддержку и запустить его в работу.
В июле все финалисты встретятся в Москве на очном образовательном интенсиве от ведущих специалистов в сфере креативных индустрий и опытных управленцев. По завершении обучения будут определены шесть победителей, которые смогут лично презентовать свои проекты на «Российской креативной неделе» в формате питчинга, а также принять участие в открытых совещаниях с представителями органов власти субъектов. Результатом Art Team в 2021 году станут подписанные соглашения о реализации проектов победителей на территории регионов при поддержке Правительства субъектов.
Всероссийский конкурс Art Team впервые был запущен в 2020 году. По его итогам были отобраны 80 финалистов, которые продолжили участие в проекте Art Team и по завершении курса «Управленческие навыки в креативных индустриях. От идеи к реализации» были приглашены в Москву на очный образовательный интенсив. С 11 по 13 сентября на площадке МАММ участники перенимали опыт экспертов и коллег, знакомились с их лучшими кейсами, узнавали о главных принципах правового регулирования, изучали быстрые и наименее затратные способы запуска проектов, обсуждали механизмы международного финансирования и возможности выхода на зарубежные рынки. Финалом обучения стал питчинг проектов, в результате которого были определены 20 победителей проекта Art Team 2020 года. Их работы были включены в «Каталог лучших проектов» по версии Russian Creative Week, а авторы приняли участие во встречах с администрациями ряда регионов, где смогли лично презентовать свои идеи министрам культуры, губернаторам и местному креативному сообществу.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.