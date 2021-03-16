Продлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе проектов в сфере креативных индустрий Art Team

Роскульт­центр сов­мест­но с «Цен­тром кино­фе­сти­ва­лей и меж­ду­на­род­ных про­грамм» и при под­держ­ке Фон­да пре­зи­дент­ских гран­тов объ­яви­ли о про­дле­нии при­е­ма заявок на еже­год­ный Все­рос­сий­ский кон­курс про­ек­тов в сфе­ре кре­а­тив­ных инду­стрий Art Team до 21 мар­та 2021 года вклю­чи­тель­но. При­нять в нем уча­стие могут авто­ры твор­че­ских про­ек­тов из Рос­сии в воз­расте от 18 до 35 лет.

Побе­ди­те­ли полу­чат воз­мож­ность под­держ­ки реа­ли­за­ции сво­е­го про­ек­та в одном из реги­о­нов РФ.

Про­ек­ты при­ни­ма­ют­ся на офи­ци­аль­ном сай­те Art Team (https://art-team.moscow/competition) в шести номинациях:

Обра­зо­ва­ние в кре­а­тив­ных инду­стри­ях: обра­зо­ва­тель­ные про­ек­ты по раз­ви­тию моло­деж­но­го твор­че­ско­го сообщества.

Digital-про­ект в куль­ту­ре: твор­че­ские про­ек­ты, функ­ци­о­ни­ру­ю­щие пол­но­стью в циф­ро­вой сре­де (при­ло­же­ние, игра-симу­ля­тор, онлайн-курс и дру­гие циф­ро­вые продукты).

Совре­мен­ное искус­ство: про­ек­ты по созда­нию и про­дви­же­нию новых кре­а­тив­ных продуктов.

Место силы: ини­ци­а­ти­вы по орга­ни­за­ции про­стран­ства или лока­ции, кото­рая может стать цен­тром при­тя­же­ния для мест­но­го твор­че­ско­го сообщества.

Дизайн: про­ек­ты в обла­сти про­мыш­лен­но­го, город­ско­го, ланд­шафт­но­го, циф­ро­во­го дизай­на, fashion-инду­стрии и пр.

Куль­тур­ный туризм и насле­дие: ини­ци­а­ти­вы в сфе­ре кре­а­тив­ных инду­стрий, наце­лен­ные на уве­ли­че­ние тури­сти­че­ско­го потока.

Кон­курс­ная заяв­ка долж­на содер­жать опи­са­ние про­ек­та, дорож­ную кар­ту и финан­со­вую модель. Образ­цы оформ­ле­ния пере­чис­лен­ных доку­мен­тов для пода­чи заяв­ки мож­но най­ти в мето­до­ло­ги­че­ском посо­бии: https://art-team.moscow/files/AT_view.pdf. С пол­ны­ми тре­бо­ва­ни­я­ми к содер­жа­нию заяв­ки мож­но озна­ко­мить­ся по ссылке.

1 апре­ля будут назва­ны име­на побе­ди­те­лей – авто­ров 60 наи­бо­лее пер­спек­тив­ных про­ек­тов по оцен­ке жюри. Они раз­де­лят­ся на три коман­ды, каж­дую из кото­рых воз­гла­вит опыт­ный настав­ник, экс­перт в обла­сти созда­ния, реа­ли­за­ции и управ­ле­ния про­ек­та­ми. В про­цес­се обу­че­ния под руко­вод­ством настав­ни­ков участ­ни­ки смо­гут раз­вить управ­лен­че­ские навы­ки, уси­лить свои про­ек­ты, пре­вра­тив их в биз­нес-план, и уже в этом году полу­чить под­держ­ку и запу­стить его в работу.

В июле все фина­ли­сты встре­тят­ся в Москве на очном обра­зо­ва­тель­ном интен­си­ве от веду­щих спе­ци­а­ли­стов в сфе­ре кре­а­тив­ных инду­стрий и опыт­ных управ­лен­цев. По завер­ше­нии обу­че­ния будут опре­де­ле­ны шесть побе­ди­те­лей, кото­рые смо­гут лич­но пре­зен­то­вать свои про­ек­ты на «Рос­сий­ской кре­а­тив­ной неде­ле» в фор­ма­те пит­чин­га, а так­же при­нять уча­стие в откры­тых сове­ща­ни­ях с пред­ста­ви­те­ля­ми орга­нов вла­сти субъ­ек­тов. Резуль­та­том Art Team в 2021 году ста­нут под­пи­сан­ные согла­ше­ния о реа­ли­за­ции про­ек­тов побе­ди­те­лей на тер­ри­то­рии реги­о­нов при под­держ­ке Пра­ви­тель­ства субъектов.

Все­рос­сий­ский кон­курс Art Team впер­вые был запу­щен в 2020 году. По его ито­гам были ото­бра­ны 80 фина­ли­стов, кото­рые про­дол­жи­ли уча­стие в про­ек­те Art Team и по завер­ше­нии кур­са «Управ­лен­че­ские навы­ки в кре­а­тив­ных инду­стри­ях. От идеи к реа­ли­за­ции» были при­гла­ше­ны в Моск­ву на очный обра­зо­ва­тель­ный интен­сив. С 11 по 13 сен­тяб­ря на пло­щад­ке МАММ участ­ни­ки пере­ни­ма­ли опыт экс­пер­тов и кол­лег, зна­ко­ми­лись с их луч­ши­ми кей­са­ми, узна­ва­ли о глав­ных прин­ци­пах пра­во­во­го регу­ли­ро­ва­ния, изу­ча­ли быст­рые и наи­ме­нее затрат­ные спо­со­бы запус­ка про­ек­тов, обсуж­да­ли меха­низ­мы меж­ду­на­род­но­го финан­си­ро­ва­ния и воз­мож­но­сти выхо­да на зару­беж­ные рын­ки. Фина­лом обу­че­ния стал пит­чинг про­ек­тов, в резуль­та­те кото­ро­го были опре­де­ле­ны 20 побе­ди­те­лей про­ек­та Art Team 2020 года. Их рабо­ты были вклю­че­ны в «Ката­лог луч­ших про­ек­тов» по вер­сии Russian Creative Week, а авто­ры при­ня­ли уча­стие во встре­чах с адми­ни­стра­ци­я­ми ряда реги­о­нов, где смог­ли лич­но пре­зен­то­вать свои идеи мини­страм куль­ту­ры, губер­на­то­рам и мест­но­му кре­а­тив­но­му сообществу.

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