В Пушкино проходит Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных духовых инструментах

С 15 по 28 марта 2021 года в Московском областном музыкальном колледже имени С.С. Прокофьева (МОМК) проходит Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных духовых инструментах «Russian Woodwinds FEST» (дистанционно).
В этом году принято решение расширить номинацию «саксофон» до «группы деревянных духовых инструментов», а также сделать акцент на ансамблевое исполнительство. На конкурс поступило около 170 заявок со всей страны. В конкурсе примут участие школьники и студенты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Перми, Магнитогорска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Ижевска, Волгограда, Владимира, Республики Крым, Новосибирска, Вологды, других регионов РФ и Республики Казахстан.
В жюри конкурса — яркие представители духовой школы России: профессор РАМ имени Гнесиных, заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат искусствоведения Виктор Худолей; солист группы флейт оркестра Большого театра России Станислав Ярошевский; преподаватель РАМ имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Леонид Друтин; солист Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича Никита Лютиков; заслуженный артист России, профессор кафедры духовых и ударных инструментов Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского Александр Михеев; заслуженный работник культуры РФ Сергей Кузнецов.
Гала-концерт конкурса и награждение состоится 28 марта 2021 года в Большом зале МОМК им. С.С.Прокофьева. Благодаря новым техническим возможностям колледжа, появившимся с введением в эксплуатацию нового здания, онлайн-трансляцию гала-концерта можно посмотреть на YouTube канале колледжа — MOMK video.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.