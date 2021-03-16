В Пушкино проходит Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на деревянных духовых инструментах

С 15 по 28 мар­та 2021 года в Мос­ков­ском област­ном музы­каль­ном кол­ле­дже име­ни С.С. Про­ко­фье­ва (МОМК) про­хо­дит Все­рос­сий­ский кон­курс-фести­валь испол­ни­те­лей на дере­вян­ных духо­вых инстру­мен­тах «Russian Woodwinds FEST» (дистан­ци­он­но).

В этом году при­ня­то реше­ние рас­ши­рить номи­на­цию «сак­со­фон» до «груп­пы дере­вян­ных духо­вых инстру­мен­тов», а так­же сде­лать акцент на ансам­бле­вое испол­ни­тель­ство. На кон­курс посту­пи­ло око­ло 170 заявок со всей стра­ны. В кон­кур­се при­мут уча­стие школь­ни­ки и сту­ден­ты из Моск­вы, Мос­ков­ской обла­сти, Санкт-Петер­бур­га, Кали­нин­гра­да, Пер­ми, Маг­ни­то­гор­ска, Воро­не­жа, Ниж­не­го Нов­го­ро­да, Ижев­ска, Вол­го­гра­да, Вла­ди­ми­ра, Рес­пуб­ли­ки Крым, Ново­си­бир­ска, Волог­ды, дру­гих реги­о­нов РФ и Рес­пуб­ли­ки Казахстан.

В жюри кон­кур­са — яркие пред­ста­ви­те­ли духо­вой шко­лы Рос­сии: про­фес­сор РАМ име­ни Гне­си­ных, заслу­жен­ный работ­ник выс­шей шко­лы РФ, кан­ди­дат искус­ство­ве­де­ния Вик­тор Худо­лей; солист груп­пы флейт оркест­ра Боль­шо­го теат­ра Рос­сии Ста­ни­слав Яро­шев­ский; пре­по­да­ва­тель РАМ име­ни Гне­си­ных, лау­ре­ат меж­ду­на­род­ных кон­кур­сов Лео­нид Дру­тин; солист Ака­де­ми­че­ско­го сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра Санкт-Петер­бург­ской филар­мо­нии им. Д.Д. Шоста­ко­ви­ча Ники­та Люти­ков; заслу­жен­ный артист Рос­сии, про­фес­сор кафед­ры духо­вых и удар­ных инстру­мен­тов Сибир­ско­го госу­дар­ствен­но­го инсти­ту­та искусств име­ни Дмит­рия Хво­ро­стов­ско­го Алек­сандр Михе­ев; заслу­жен­ный работ­ник куль­ту­ры РФ Сер­гей Кузнецов.

Гала-кон­церт кон­кур­са и награж­де­ние состо­ит­ся 28 мар­та 2021 года в Боль­шом зале МОМК им. С.С.Прокофьева. Бла­го­да­ря новым тех­ни­че­ским воз­мож­но­стям кол­ле­джа, появив­шим­ся с вве­де­ни­ем в экс­плу­а­та­цию ново­го зда­ния, онлайн-транс­ля­цию гала-кон­цер­та мож­но посмот­реть на YouTube кана­ле кол­ле­джа — MOMK video.

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