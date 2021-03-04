Современная школа не научит детей учиться самостоятельно и с удовольствием

С 18 по 30 марта 2021 года, Академия «Движение жизни» организует конференцию для детей и их родителей, на котором выступают двадцать спикеров, и примут участие пятнадцать тысяч участников. Задача мероприятия и выступающих: показать, как вырастить ребенка, который хочет и умеет учиться сам.

Конференция дает ответы на вопросы родителей: как научить ребенка учиться, чтобы он понимал, зачем ему учиться, понимал свое призвание и предназначение, и дает конкретные инструменты, чтобы дать ребенку возможность стать успешным и думающим активным человеком.

«Современных детей трудно мотивировать на хорошую учебу. Для них школа – это скучно. Куда интереснее сидеть в гаджетах и смотреть популярных блогеров. В итоге дети делают уроки спустя рукава, учатся врать и скрывать оценки, родителям приходится все время контролировать и ругаться, дети окончательно теряют желание развиваться и узнавать что-то новое», – озвучила Елена Счастливая, организатор конференции «Образование Нового Времени 2.0» и основатель Академии «Движение Жизни». – «Учителя и родители, из-за сложившейся ситуации в стране и в мире, были не готовы к переходу на дистанционное образование. Мы же на практике доказали, что полугодовую школьную программу можно эффективно усвоить за полтора месяца и с удовольствием!».

Спикеры Конференции – настоящие звезды образования. Среди них:

Владимир Базарный. Российский учёный, врач, музыкант и педагог-новатор, доктор медицинских наук. Академик Российской академии творческой педагогики;

Михаил Казиник. Искусствовед, музыкант, писатель, педагог. Российский и шведский лектор-музыковед Высшей Категории. Автор методики «Школа будущего» или «Школа нобелевских лауреатов»;

Александр Лобок. Основатель Университета вероятностного образования. Создатель комплекса уникальных технологий и программ развития творческих способностей ребенка;

Дима Зицер. Директор школы Неформального Образования «Апельсин». Автор и ведущий проекта «Любить нельзя воспитывать»;

Екатерина Рыбакова. Сооснователь и президент «Рыбаков Фонд». Идеолог и основатель международного сообщества «PRO Женщин»;

Николай Ягодкин. Основатель и владелец образовательного центра «Advance», полные программы которого прошли более 75000 человек по всему миру. Эксперт в области обучения и развития памяти. Создатель собственной методики преподавания;

Надежда Смирнова. Создатель и руководитель одного из первых в России детских садов и начальных школ Монтессори;

Наталья Манежева. Консультант по профориентации с 30-летним опытом работы, создатель проекта «Талантория».

и еще 12 спикеров высочайшего класса.

Также стоит отметить, что в прошлом году организаторы конференции провели подобное мероприятие, на котором выступило девятнадцать спикеров и приняло участие более четырех тысяч человек.

Подробности на официальном сайте конференции – https://life-move.ru

украли