Проект «Московское долголетие» завершил съемки художественного фильма

В «Московском долголетии» завершились съемки художественного фильма, главные роли в котором сыграли участники проекта. Картина состоит из 4 новелл, посвященных взаимоотношениям в старшем возрасте.

В фильме снялись более 150 участников «Московского долголетия», которые прошли онлайн-отбор и кастинг. 17 человек из них сыграли главные и второстепенные роли. Вместе с участниками роли второго плана в фильме исполнили звезды российского кино: Александр Олешко, Родион Газманов, Анна Ардова, Дмитрий Бикбаев, Сергей Майоров, Ольга Кузьмина. Также в фильме снялся заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов, который сыграл самого себя.

Съемки проходили в рамках ежегодного Театрального фестиваля проекта «Московское долголетие» «Серебряная астра», а сценарий к фильму был написан на основе реальных историй участников «Московского долголетия» и доработан на фокус-группе с активистами проекта. Каждая новелла – это отдельный мини-фильм, который рассказывает историю о любви, дружбе, взаимоотношениях с внуками и самореализации в старшем возрасте, а объединяет всех героев проект «Московское долголетие».

Кроме того, у каждой новеллы есть свое название, которое отражает ее тематику. Так, новелла «Первый день на пенсии» расскажет зрителям о герое, который после завершения трудовой деятельности нашел в проекте «Московское долголетие» не только увлечение, но и любовь.

В эпизоде «Второй этюд» зрители увидят трогательную историю любви, которую главный герой пронес через всю жизнь и решился на поиски возлюбленной спустя много лет, а все, что у него осталось от нее — картина с ее изображением.

В новелле «Третий аккорд» зрители познакомятся с семьей музыкантов, в которой любовь к искусству преодолевает даже непримиримые творческие разногласия разных поколений. Специально для этой новеллы была написана музыкальная композиция «Звезды Москвы».

Завершающей новеллой станет «Четвертый звонок», которая посвящена театральному направлению проекта «Московское долголетие» и театральному фестивалю «Серебряная астра».

Продюсер фильма Олег Санько отметил, что москвичи старшего возраста получают уникальный опыт, который смогут реализовать, принимая участие в съемках других фильмов.

«Весь проект наполнен трепетными эмоциями. Слаженная команда, взаимопонимание на площадке создавали особую атмосферу, и результат получился действительно особенным. Поэтому мы с нетерпением и предвкушением ждем, когда фильм предстанет перед зрителями. Участникам было легко понять своих героев, поскольку фильм о них самих, и все актеры чувствовали причастность, что помогало расслабиться на площадке», — рассказывает Олег Санько.

Над картиной работали режиссеры – Вадим Ветров и Анна Петрик. Они отметили, что участники проекта «Московское долголетие» в полной мере выполняли их указания, быстро учились работать в кадре, хорошо знали текст. При этом в итоговый монтаж фильма войдут неожиданные актерские импровизации, которые родились во время съемок.

Кинокартину можно будет посмотреть на YouTube-канале проекта «Московское долголетие» в январе 2022 года.

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