САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Благотворительный фонд «Детский хоспис» удостоился главной награды в конкурсе «Признание года» среди НКО

В Петербурге отметили лучшие некоммерческие организации в рамках конкурса «Признание года». Самой главной номинацией на церемонии была «Лучшая некоммерческая организация города Санкт-Петербурга 2021».

Победителем в ней стал Благотворительный фонд «Детский хоспис», который представлял Павел Ткаченко.

Церемония награждения состоялась 5 декабря в отеле «Астория». Проект «Признание года» реализуется при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга. В задачи конкурса входит поощрение и продвижение деятельности перспективных НКО.

«Я желаю, чтобы это общение между НКО и органами государственной власти никогда не терялось. Чтобы мы не теряли эту нить коммуникации, нить взаимопонимания, а сотрудничество и развитие только усиливалось», – сказал заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов.

12 лучших организаций, по итогам конкурса, получат комплексное продвижение своей деятельности.

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