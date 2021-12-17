САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Благотворительный фонд «Детский хоспис» удостоился главной награды в конкурсе «Признание года» среди НКО

В Петербурге отметили лучшие некоммерческие организации в рамках конкурса «Признание года». Самой главной номинацией на церемонии была «Лучшая некоммерческая организация города Санкт-Петербурга 2021».
Победителем в ней стал Благотворительный фонд «Детский хоспис», который представлял Павел Ткаченко.
Церемония награждения состоялась 5 декабря в отеле «Астория». Проект «Признание года» реализуется при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга. В задачи конкурса входит поощрение и продвижение деятельности перспективных НКО.
«Я желаю, чтобы это общение между НКО и органами государственной власти никогда не терялось. Чтобы мы не теряли эту нить коммуникации, нить взаимопонимания, а сотрудничество и развитие только усиливалось», – сказал заместитель председателя комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Иван Есипов.
12 лучших организаций, по итогам конкурса, получат комплексное продвижение своей деятельности.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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