Проект «Наши ценности» открыл тайны февральской серии

Творческая команда политконсультантов, медийщиков и продюсеров продолжает разработку визуального контента, вовлекающего разные поколения в дискуссию о 809 Указе и традиционных ценностях.

По мнению разработчиков, ценности, сформулированные в 809 Указе, важно транслировать в различных форматах, тем самым вводя их в повседневность и предоставляя материал для дискуссии.

— На фокус-группах и в дискуссиях с молодежью я часто вижу, как в ответ на вопрос о ценностях даже у самых креативных скучнеют лица, хотя многие дают вполне четкие цитаты, — рассказала Алена. – Почему так происходит? Потому что выучить – это одно, а понять и встроить в личный контекст – другое. Тексты сами по себе, без образного представления и без дискуссии вокруг них невполне работают. Тем более, что дети, подростки и молодежь быстрее воспримут визуал, чем текст. Это, как говорят, «не развидеть».

Цель команды — органичная трансляция смыслов и вовлечение разных поколений в дискуссию о ценностях, сформулированных Указом 809. Важно было сделать продукт простым и действенным – тем, что станет и полезным, и со временем привычным, легко проникающим в сознание.

В формате ежемесячного календаря в течение 2025 года будут представлены все 17 ценностей в собирательных образах героев разных эпох, что даст пользователю выбор, разместить ли на экране своего устройства всех трех героев – далекого прошлого, недавнего советского периода и настоящего времени – либо одного из них.

В январе команда представила визуал «Жизнь» из трех образов – былинный богатырь, строитель и врач-спаситель времен пандемии.

— Нам важно было показать историчность и обратиться к разным возрастам – для кого-то это почти сказочный образ богатыря, для кого-то память о славном периоде больших строек, а для кого-то современная наша история и герои. Так мы хотели сделать образ более глубоким, проявляя стержень ценности, ее «ключ», — поясняет Алена.

В феврале визуализировали ценности «Патриотизм. Гражданственность. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу».

Три образа – солдаты и защитники Родины. Эпохи разные, ценности вечные.

Солдат возвращается в родную деревню после долгой службы во славу Отечества. Ушел юнцом, а возвращается взрослым человеком. Благодаря верности и отваге простого солдата Россия оберегала свои границы.

Юная летчица – героиня Великой Отечественной войны. Мужчины и женщины, юноши и девушки, девчонки и мальчишки – все вместе ковали эту Великую Победу. Быть гражданином – значит защищать Родину.

СВО – время своих. Своими стали все мы – наши герои, которые защищают Родину «за ленточкой», волонтеры, которые помогают фронту и тылу, все, кто вяжет сети, делает окопные свечи, поддерживает наших героев и их семьи. Все вместе мы отвечаем за судьбу страны и нашего народа.

Материалы, адаптированные для ноутбуков и телефонов, команда предлагает в формате как с календарной сеткой, так и без нее, всех героев вместе и по одному.

— Мы уже проверили, как это работает, — отметила Алена Август. – Дискуссия на основе визуализации идет бодро, молодежь и подростки не только анализируют предложенные образы, но и делают собственные выводы, как были представлены ценности в разные исторические эпохи, в чем их стержень и значение.