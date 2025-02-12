Пятый канал вошел в лонг-лист престижной кинопремии АПКиТ в 18 номинациях

Тринадцать сериалов Пятого претендуют на звание лучших в трех номинациях авторитетной Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Еще в 15-ти номинациях представлены специалисты, которые заняты в производстве детективных проектов канала. Лонг-лист XII Премии АПКиТ опубликован на официальном сайте Ассоциации.

Марина Белова, заместитель генерального директора, Директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

— Сейчас Пятый канал – один из лидеров телевизионного вещания. Он входит в ТОП-3 федеральных каналов в базовых аудиториях «Все 18+» и «Все 4+» и занимает 1 место в женской аудитории «25-54». Зрительский успех обусловлен уникальной палитрой контента. Детективные сериалы нашего собственного производства постоянно занимают ведущие позиции и входят в тройку лучших проектов в своих тайм-слотах в базовых для канала аудиториях. Основная составляющая наших проектов — это увлекательные истории, где есть место интриге, расследованиям, погоням и, конечно же, любви. Также, снимая сериал, мы создаем целый мир героев, рассчитанный на много сезонов вперед. Герои становятся для зрителя родными, практически членами семьи. Зритель им доверяет, женская аудитория влюбляется в наших детективов и всегда ждет встречи с ними в эфире Пятого канала. Пятый канал — это уже целая фабрика по производству высококачественного сериального контента. Только вдумайтесь в эти цифры. В 2024 году в эфире Пятого вышло почти 650 премьерных детективных серии собственного производства, в съемках находится еще более 1000 эпизодов. И это не только продолжения уже полюбившихся франшиз, но и абсолютно новые захватывающие истории. Которые захватывают не только телеэфир, но и площадки в среде digital. Посмотрите рейтинги онлайн-платформ. За первыми местами ориджиналов неизменно стоят на страже удержания зрительской аудитории любого онлайн-кинотеатра наши многосерийные детективные проекты!

В номинации «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)» сразу два сериала: «Изгой. Нечисть» и «Наш спецназ. Ингушетия». «Изгой» с Андреем Фроловым в главной роли претендует на победу еще в 14 персональных номинациях, а выездные спецсерии о работе группы «Трефы» за пределами Санкт-Петербурга – в девяти.

Никита Василевский, исполнитель главной роли в сериале «Наш спецназ. Ингушетия»:

— «Наш спецназ. Ингушетия» достоин звания лучшего сериала 2024 года по многим причинам. Прежде всего фильм показывает невероятно красивую природу Ингушетии. В съемках принимали участие местные актеры, которые наравне с нами самоотверженно выполняли все поставленные задачи режиссера. Кроме того, технически сложные условия для съемок: горы, жара, короткий световой день, сроки производства – лишь добавили проекту ценности. И получился отличный фильм! Для нас огромная честь быть в числе номинантов такой престижной премии. Спасибо Пятому каналу, кинокомпании «Триикс Медиа» и руководству республики за то, что «Наш спецназ. Ингушетия» случился!

В номинации «Лучший телесериал (5-19 серий)» за звание лучшего поборются третий сезон «Стражей Отчизны», и вторые сезоны детективов «Пилигрим» и «Контуженный».

Половина проектов, которые по решению Дирекции Премии включены в лонг-лист в номинации «Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий) – детективы именно Пятого: «Великолепная Пятерка-7», «Дом с ментами», «Закон тайги», «Крепкие орешки-3», «Настоящий-2», «Наш спецназ-3», «Условный мент-6» и «Филин-3».

Также у Пятого 22 позиции в номинациях «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Павел Григорьев, исполнитель главной роли в сериале «Великолепная Пятерка»:

— Номинирование на такую значимую кинопремию – высокая оценка моего труда. Но своим успехом я обязан высокому профессионализму всей нашей съемочной группы, особой дружеской атмосфере на площадке и моим друзьям – актерам сериала «Великолепная Пятерка». Рад, что образ юморного, душевного, вместе с тем строгого, но справедливого начальника, который я воплотил на экране, полюбился зрителям.

Мария Цветкова-Овсянникова, исполнительница главной роли в сериале «Дом с ментами»:

— Прочитав сценарий в первый раз, я сразу поняла, что роль Мухиной — это подарок судьбы! Многогранная, страстная, одинокая, добрая, жёсткая, наблюдательная, трогательная, ранимая, отзывчивая и одновременно несчастная женщина с маской неприступности! А попробуй это всё вложи в единый образ! Я счастлива, что моя работа высоко оценена профессионалами! Мухина Оксана Андреевна — полковник полиции и невероятная женщина в одном флаконе — моя гордость как актрисы и женщины.

Еще 24 артиста, которые принимали участие в съемках сериалов Пятого, попали в категорию «Лучших актеров второго плана».

Всего в этом году на Премию АПКиТ в 25 номинациях поданы заявки от 162 проектов, премьеры которых состоялись в 2024 году, и почти тысячи индустриальных специалистов, претендующих на персональные награды. После первого этапа голосования жюри сформирует шорт-лист. В каждую номинацию войдет только три лучших проекта.