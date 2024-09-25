Проект «Зеленый экран» и фонд «Заповедное посольство» объединили усилия для продвижения устойчивого кинопроизводства

Проект «Зеленый экран» – это комплексная платформа, направленная на повышение экологической сознательности съемочных групп, сокращение углеродного следа съемок и привлечение местных ресурсов. Арктический регион, благодаря своей уникальной природе является очень привлекательным для кинематографистов, однако в условиях хрупкой экосистемы, кинопроизводство несет ответственность за минимизацию своего воздействия на окружающую среду.

Проект был разработан по инициативе мурманских кинематографистов и при поддержке Правительства Мурманской области.

«Зеленый экран» разработал руководство по экологичному кинопроизводству, которое включает практические советы, инструменты и ресурсы для минимизации негативного воздействия на природу.

Ключевым инструментом проекта стал калькулятор углеродного следа «Кладония», разработанный при активном участии специалистов фонда «Заповедное посольство». «Кладония» позволяет оценить и учесть наиболее вероятные выбросы углекислого газа, связанные с логистикой проекта, управлением отходами и организацией процесса съемок, и принять меры по сокращению негативного воздействия на природу. Вдохновленный мхом кладония, произрастающим в хрупкой природе Мурманской области, этот калькулятор помогает киностудиям и продакшн-компаниям оценивать углеродный след на всех этапах производства и генерировать подробные отчеты. Фонд «Заповедное посольство» также внес значительный вклад в техническое обеспечение проекта, курируя работу программистов и создание сайта.

«Разработка проекта «Зелёный экран» – результат сотрудничества кинематографистов, экологов, программистов и представителей различных профильных ведомств. Это уникальный технологический продукт, созданный при поддержке правительства Мурманской области. Заполярье — самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. Важно не только поддерживать кинопроизводство, но и делать его экологически ответственным. Благодаря участию наших партнеров – фонда «Заповедное посольство» мы уже сейчас готовы предоставить кинематографистам практические инструменты для сокращения углеродного следа и помочь включить экологическую повестку в кинопроекты. Мы хотим распространять знания о хрупкой экосистеме Арктики и подчеркнуть важность ответственного подхода к съёмкам. Уверены, что совместными усилиями мы сможем сделать кинопроизводство в Арктике безопасным и экологичным», — отметила Руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья, продюсер проекта «Зеленый экран» Светлана Солдатова.