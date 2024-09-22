В Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» представили мировую премьеру

21 сентября 2024 года в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область) состоялась мировая премьера сочинения Андрея Микиты «Возвращение Дома. Рапсодия на тему сирени».

Андрей Иштванович Микита – композитор, пианист, профессор Московской консерватории, Российской академии музыки имени Гнесиных и Kurashiki Sakuyo University (Япония). Летом 2024 года, размышляя в благословенной тиши усадьбы Сергея Рахманинова об исторических процессах, жизни, чести, долге, осмысливая темы, неизменно основополагающие для русской культуры, в числе которых — подвижничество, просветительство, самопожертвование, созидание, возрождение, сохранение памяти, композитор создал пьесу «Возвращение Дома.

Рапсодия на тему сирени» с посвящением Александру Ермакову (1951—2022) – учителю, историку музыки, великому русскому подвижнику, из семидесяти земных лет которого более пятидесяти было отдано им служению памяти С. В. Рахманинова и воссозданию пространства, столь значимого и дорогого для самого Сергея Васильевича. В 1930-е годы в эмиграции Рахманинов напишет: «Я сказал, что туда, в Ивановку, я всегда стремился. Положа руку на сердце, должен сказать, что и доныне туда стремлюсь». Усадьба Ивановка Тамбовской губернии была и семейным очагом, и творческой лабораторией Рахманинова; в Ивановке было создано 85 процентов сочинений композитора. Полностью утраченная в 20-е годы XX века в ходе тамбовского восстания антоновцев и возрожденная в конце XX века Александром Ермаковым, «Ивановка» является крупнейшим мировым центром сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера. Отныне историю возвращения Дома Рахманинова можно увидеть в нотах и услышать в музыке.

В программе дня в Музее-заповеднике были показаны видеопроекты Студии Ивана Старостина. Иван – преподаватель Московской консерватории, кандидат искусствоведения, видеограф; интервью Ивана, вышедшее в августе в дни онлайн-премьер документального видеопроекта «Возвращение Дома», стало одним из самых читаемых материалов «АртМосковии». Мы наблюдали не только за онлайн-премьерами проекта, но и за представлением «Возвращения Дома» в сентябре в московском кинотеатре КАРО «Октябрь», прошедшим с большим успехом. В течение полутора месяцев, в ожидании мировой премьеры сочинения Андрея Микиты и во имя предваряющего премьеру объемного погружения во времена, события и судьбы, проект транслировался двухчастным, объединяя под одним названием и историческую первооснову с аналогичным названием «Возвращение Дома», и документальный фильм «Андрей Микита. Рапсодия на тему сирени». 21 сентября, в день первого представления сочинения, киноверсия видеопроекта была официально разделена на два документальных фильма, которые продолжат свой путь к аудитории в самостоятельном и самоценном звучании.

Концертную программу дня открывали фортепианные сочинения С.В. Рахманинова. Поклоном уважения великому композитору и его Дому стало исполнение Андреем Микитой прелюдии G-dur – светлой миниатюры, завершенной Рахманиновым 25 августа 1910 года в Ивановке; этой нежной лирической нотой открывался концертный день. Мировая премьера фортепианного сочинения Андрея Микиты «Возвращение Дома. Рапсодия на тему сирени» была доверена Елене Тарасовой – лауреату международных конкурсов, доценту Московской консерватории, художественному руководителю ряда музыкальных проектов, члену World Piano Teachers Association и Международного союза музыкальных деятелей.

Задача композитора была сложна – ведь программой его будущего сочинения становилась история, которая не нуждается в воспевании: возрожденная «Ивановка» является точкой, заметной на карте мира, и именно здесь мир Сергея Рахманинова раскрывается во всей своей красоте и силе; «Ивановка» всегда будет и символом подвижнического труда – по сути, музеем русского подвижничества, а Александр Ермаков навсегда останется гордостью страны. Эта история навсегда обрела свое великое и неповторимое звучание. Однако созданная пьеса – это новая форма диалога со слушателем о временах, событиях и судьбах, и диалога особой красоты, поскольку он ведется на языке музыки. По итогам премьеры «безумству храбрых поем мы песню» – двадцатиминутная музыкальная фреска, безусловно, обогатила фортепианный репертуар.

Мировая премьера в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова состоялась при поддержке Союза композиторов России и Министерства культуры РФ. За исполнением в «Ивановке» последуют представления пьесы в Петербурге и Москве.

Фото — Алексей БУРАШНИКОВ