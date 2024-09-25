Фестиваль искусств «Калужская осень» представляет концерт «Сны Миядзаки» с участием Алисы Тен и ClassicaPlus

В Доме Музыки города Калуга, во время закрытия XVIII фестиваля искусств «Калужская осень» прозвучит концерт «Сны Миядзаки» в исполнении певицы Алисы Тен и проекта ClassicaPlus.
Впервые концерт «Сны Миядзаки» был исполнен на сцене художественной галереи «Центр Искусств. Москва» 14 декабря 2019 года.
Идея создания этого волшебного концерта появилась после знакомства с музыкой чудесного вальса из анимационного фильма «Ходячий замок Хаула».
Екатерина Дрязжина (вторая флейта проекта) сделала первые аранжировки оркестровых треков Дзе Хисаиши для нашего состава, а режиссёр Игорь Чекин придумал видео фоны для каждого номера программы, которые воссоздали неповторимую атмосферу анимационных фильмов японского режиссера.
– Сначала мы исполняли только инструментальные треки, а позже, с появлением певицы Алисы Тен, в «Снах» зазвучал неповторимый сказочный голос. Мы очень дорожим этой программой, так как в ней соединяются поколения, на концерты приходят целыми семьями, от малышей до взрослых. Этот концерт, как никакой другой, дарит публике любовь и радость, – делятся впечатлениями артисты проекта ClassicaPlus.
Новый сезон расширяющейся Вселенной Хаяо Миядзаки для музыкантов стартует в космическом городе основополжника мировой космонавтики — Константине Эдуардовиче Циолковского, – Калуге.
Фото – Денис РЫЛОВ