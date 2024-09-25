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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Фестиваль искусств «Калужская осень» представляет концерт «Сны Миядзаки» с участием Алисы Тен и ClassicaPlus

editor
By editor
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хаяо миядзаки - алиса тен и classica plus

В Доме Музыки города Калуга, во время закрытия XVIII фестиваля искусств «Калужская осень» прозвучит концерт «Сны Миядзаки» в исполнении певицы Алисы Тен и проекта ClassicaPlus.

Впервые концерт «Сны Миядзаки» был исполнен на сцене художественной галереи «Центр Искусств. Москва» 14 декабря 2019 года.

Идея создания этого волшебного концерта появилась после знакомства с музыкой чудесного вальса из анимационного фильма «Ходячий замок Хаула».

Екатерина Дрязжина (вторая флейта проекта) сделала первые аранжировки оркестровых треков Дзе Хисаиши для нашего состава, а режиссёр Игорь Чекин придумал видео фоны для каждого номера программы, которые воссоздали неповторимую атмосферу анимационных фильмов японского режиссера.

– Сначала мы исполняли только инструментальные треки, а позже, с появлением певицы Алисы Тен, в «Снах» зазвучал неповторимый сказочный голос. Мы очень дорожим этой программой, так как в ней соединяются поколения, на концерты приходят целыми семьями, от малышей до взрослых. Этот концерт, как никакой другой, дарит публике любовь и радость, – делятся впечатлениями артисты проекта ClassicaPlus.

Новый сезон расширяющейся Вселенной Хаяо Миядзаки для музыкантов стартует в космическом городе основополжника мировой космонавтики — Константине Эдуардовиче Циолковского, – Калуге.

Фото – Денис РЫЛОВ

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