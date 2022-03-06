Проекту «Молодежь Москвы» исполнилось два года

Проектному офису «Молодежь Москвы» исполняется два года. За это время было запущено 10 тематических проектов, среди которых «ВРаботе», «Московский диалог», «Город героев Москва», «НаРайоне», Студенческая лига Stand-up, «Зачетная Москва», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Молодые люди занимаются спортом, строят карьеру, учатся выступать на публике, выпускают собственное СМИ и участвуют в благотворительности.

«Молодежный проектный офис объединяет инициативных и талантливых ребят, у которых самые разные интересы. Город поддерживает их идеи и начинания. Помогает организовывать паблик-токи, мастер-классы, творческие конкурсы, образовательные интенсивы и многое другое. За два года прошло 1,5 тысячи мероприятий», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В 2021 году прошли День студента, «Гонка универов», «Зимний марафон 2.0». Благодаря участию в проектах молодые москвичи не только получают возможность для профессионального и творческого развития, но и находят новых друзей, реализуют свои идеи и исполняют мечты.

«Проектный офис был создан для молодого поколения как площадка для самореализации, развития творческого, спортивного и интеллектуального потенциалов. И с этой задачей “Молодежь Москвы” успешно справляется», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

«ВРаботе»: получить работу мечты

Анастасия Боряк во время учебы на старших курсах Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина участвовала в мастер-классах и тренингах, а также следила за обновлением вакансий проекта «ВРаботе». Он учит молодежь планировать карьеру, готовит студентов и выпускников к собеседованиям, организует стажировки и помогает найти работу. Увидев в соцсетях проекта информацию о стажировке в Правительстве Москвы, Анастасия решила попробовать свои силы.

«Первым местом стажировки стал Аппарат Мэра и Правительства Москвы, о котором я до сих пор вспоминаю с теплом. На втором этапе я попала в Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Завершающим и решающим местом стал Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, я очень мечтала сюда попасть. И я осталась здесь работать! Желаю каждому никогда не опускать руки, следить за тем, какие возможности предлагает город, и верить в себя», — комментирует Анастасия.

«Город героев Москва»: найти новые интересы

Активисты проекта «Город героев Москва» адресно помогают пенсионерам и инвалидам, ухаживают за животными в приютах, занимаются донорством, участвуют в патриотических программах.

Один из представителей проекта — студент Московского колледжа бизнеса и технологий Данил Шумейко. Узнав о проекте «Город героев Москва», он присоединился к акциям в качестве волонтера, например помогал приютам для животных.

«Студенческая лига Stand-up»: начать новую жизнь в столице

Проект «Студенческая лига Stand-up» помогает молодым людям освоить азы комического искусства, набраться опыта на городских сценах. За два года состоялось пять образовательных сезонов, а в феврале 2022 года стартовал набор заявок в шестой сезон.

Магомед Абуков в прошлом году приехал погостить в Москву из Санкт-Петербурга и увидел объявление о кастинге. Он прошел отбор, обучение, пробные концерты и одержал победу в пятом сезоне проекта. В результате он сменил работу и переехал в столицу.

«МедиаШУМ»: воплотить мечту в жизнь

Проект «МедиаШУМ» помогает начинающим журналистам и блогерам делать первые шаги в медийных профессиях. Ребята проходят образовательные курсы, снимают собственные шоу.

Инициатор и руководитель проекта «МедиаШУМ» — выпускник кафедры журналистики РГУ имени А.Н. Косыгина Владислав Устиненков. Создать из студенческих СМИ медийный проект на уровне Москвы было его мечтой. Первоначально проект был запущен в 2020 году на базе студенческого медиаклуба. В течение года активисты работали над собственными медийными продуктами, становились победителями городских и всероссийских студенческих конкурсов. А в 2021 году «МедиаШУМ» стал одним из проектов «Молодежи Москвы».

«НаРайоне»: найти новых друзей и самореализоваться

Проект «НаРайоне» объединил любителей стрит-культурных направлений — уличных видов спорта, танцев, активного отдых. В рамках проекта проводятся мастер-классы, конкурсы и фестивали.

Александр Чучалин с подросткового возраста интересовался панна-футболом. С появлением проекта «НаРайоне» он нашел друзей по интересам, площадки для тренировок и самореализации.

«Постепенно я сам стал организатором городских турниров и фестивалей. И теперь моя главная цель — продвигать уличный футбол в массы. Это очень доступный спорт, но немногие о нем знают. Поэтому сегодня вместе с проектом “НаРайоне” мы готовим новые проекты, соревнования — возможности для самореализации молодых ребят в столице», — комментирует Александр.

Кроме того, молодой человек тренирует детей и играет в панна-футбол сам, третий год удерживая второе место в турнирной таблице по городу.

Узнать информацию обо всех проектах, ближайших мероприятиях и стать частью команды активистов можно в официальных социальных сетях проектного офиса «Молодежь Москвы».

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