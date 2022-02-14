В «Москвариуме» на ВДНХ стартовал новый сезон водного шоу «Кругосветное путешествие» с участием морских животных и артистов разных жанров. Шоу продлится по 30 апреля 2022 года.

В «Москвариуме» открылся новый сезон удивительного научного шоу «Кругосветное путешествие». Увлекательное представление подарит гостям возможность представить себя на борту большой подводной лодки капитана Немо из фантастических романов Жюля Верна и вместе с главными героями отправиться в путь по океанам земного шара — Тихому, Атлантическому, Индийскому и Северному Ледовитому.

Грандиозное шоу проходит в одном из самых крупных океанариумов Европы, в рекордном по размерам чаши бассейне, глубина которого в центральной точке составляет более 14 метров. На огромной сцене у бассейна, в качестве главных артистов выступят поражающие своей сообразительностью и грациозностью дельфины с новыми трюками. А также веселые и артистичные: моржиха Лора, морские львы Рокки, Луна и Сури, и, конечно же, главные звезды «Москвариума» — касатки Ная, Норд и Нарния. Их выступления сменяются рассказами о необыкновенных красотах океанов и жизни их обитателей.

Окунуться в атмосферу подводного мира в полной мере, помогают эксклюзивные 5D эффекты: дым над водой, настоящий снегопад на Северном полюсе, порывы ветра от стаи дельфинов, дождь во время шторма и потрясающие ароматы океана. Для обеспечения этих эффектов в зале установлено около 50 современных приборов, а также световое, проекционное и звуковое оборудование.

Шоу «Кругосветное путешествие» будет проходить вплоть до 30 апреля 2022 года в «Москвариуме» на ВДНХ. Начало сеансов в 12:00, 15:00 и 18:00 часов.

Шоу не имеет возрастных ограничений — будет интересно как детям, так и взрослым. И дети, и их родители обязательно смогут не только получить удовольствие от красочного представления, но и обогатить свои познания об окружающем мире.

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