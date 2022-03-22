Российский национальный музей музыки объявил программу празднования 110-летия с момента основания

В 2022 году Российский национальный музей музыки отмечает 110-летие с момента своего основания. Программа юбилейного года, объединившая в том числе выставку «Музей, который звучит» в Новом Манеже, интерактивную выставку «Музыкальная эволюция: от камня до нейросети» в Музее музыки и гала-концерт «Музею музыки – 110!» в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, стартует 24 марта, в день рождения музея. Программа 110-летия «Музей музыки. Взгляд в будущее!» подготовлена при поддержке Министерства культуры РФ.

«Музыка – это то, что поддерживает и объединяет нас, то, что отзывается в сердце каждого. День рождения – это всегда важное событие, которое хочется провести в кругу друзей. Именно поэтому 24 и 26 марта мы пригласили интересных музыкантов и блогеров, которые в формате MusicTalk и расскажут о значении музыки в нашей жизни», – рассказал генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Старт юбилейной программе будет дан 24 марта, в день рождения Российского национального музея музыки: в этот день пройдут экскурсии и творческие встречи в формате MusicTalk – дискуссии, посвященные значению музыки в нашей жизни. В 19:00 в Музее музыки состоится эксклюзивная экскурсия по выставочным проектам «110 лет. Главное», «Все самое интересное о Звуке» и «Музыка в кадре» с Александром Островским, видео-блогером и создателем проекта о классической музыке Stradivaly.

В 20:00 состоится творческая встреча с Александром Зилковым, музыкальным блогером, автором музыкально-образовательного канала «Нескучный Саунд», который расскажет о том, что такое процесс сочинения музыки – передача эмоций или подчинение правилам? В это же время пианист, писатель, ведущий Алексей Сканави и композитор, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ Евгений Евпак в яркой и импровизационной манере расскажут о влиянии и развитии академической музыки, о том, как менялось представление о красоте и гармонии в музыке, а также представят технологические инновации в музыкальной индустрии.

В Музее П. И. Чайковского в Москве в 19:00 состоится концерт «Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин: 40 лет дружбы» с Ильей Ушуллу (бас), лауреатом Международного конкурса вокалистов «Искусство ХХI века» (Италия). В это время, в 19:00, в Музее С.С. Прокофьева запланирована экскурсия по выставке «Быть композитором» и творческие встречи с композиторами Владимиром Кобекиным и Татьяной Камышевой. А в Музее-квартире А.Б. Гольденвейзера композитор, пианистка и блогер Галина Альтман в 19:00 расскажет о композиторской и педагогической деятельности музыкантов ХХ века и современности: посетители узнают, какие методики и принципы творчества остались незыблемыми и что кардинально изменилось сегодня в подходе к творческому процессу у музыкантов.

26 марта 2022 года, в субботу Российский национальный музей музыки объявляет о Дне открытых дверей, объединившем семейные квесты, премьерные показы экскурсий-игр, необычные концертные интермедии. Посетители услышат «голоса» музыкальных инструментов, поступивших в коллекцию в первые годы существования музея. Дети смогут поучаствовать в музыкальных квестах «Музейный детектив» в Музее музыки, «Сказки в доме Шаляпина» в Музее-усадьбе Ф.И. Шаляпина, «В погоне за тайной» в Музее-квартире А.Б. Гольденвейзера и Музее-квартире Н.С. Голованова, а также в игровой экскурсии «Что наша жизнь? Игра!» в Музее П.И. Чайковского в Москве.

Вход 26 марта будет бесплатный по билету «Юбилейный».

В течение года

В рамках 110-летия Российского национального музея музыки будут представлены новые творческие проекты, среди которых выставки «Влюбленный в жизнь. Арно Бабаджанян», интерактивная выставка «Музыкальная эволюция: от камня до нейросети», «Все краски джаза» к 110-летию отечественного джаза; цикл паблик-токов «Русский рок: время и место», цикл концертов современной музыки «Время композитора» совместно с Союзом композиторов России) и др.

Кульминацией года станет выставка «Музей, который звучит» в Новом Манеже, которая объединит свыше 700 экспонатов, отразит основные векторы развития музея и расскажет об истории его становления (с 17 ноября 2022 года по 22 января 2023 года). Выставка будет подготовлена при участии музеев в составе Ассоциации музыкальных музеев и коллекционеров и в сотрудничестве с бюро Planeta 9.

Завершит программу 110-летия гала-концерт «Музею музыки – 110!» в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского в ноябре 2022 года. Во время вечера прозвучат исторические музыкальные инструменты, в том числе инструменты из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов РФ.

Из истории Российского национального музея музыки

Более века назад, в 1912 году, в Московской консерватории открылся Музей имени ее основателя и первого директора и выдающегося пианиста Н.Г. Рубинштейна. С годами музей расширялся; увеличивался штат сотрудников. В 1943 году музей получил статус государственного и был выделен в самостоятельное учреждение. В 1954 году, к 150-летию со дня рождения М.И. Глинки, музею было присвоено имя выдающегося композитора.

В начале 1960-х годов музей переехал в другое здание – памятник архитектуры XVII века «Палаты Троекуровых» в Георгиевском переулке. Здесь появилась возможность развернуть постоянные экспозиции, в том числе впервые представить обширную коллекцию музыкальных инструментов. Музей начал активно вести разнообразную просветительскую деятельность.

Спустя 20 лет музей переехал в здание на улице Фадеева, известный каждому своими красочными витражами, напоминающими орган – это и обращение к абстрактному искусству, и отсылка к католическим храмам, тесно связанным с историей музыки. Еще одна церковная метафора – скульптура-звонница с колоколом, отсылающая к русской духовной музыке.

Одновременно с середины прошлого столетия музей начинает активно расширяться. В состав музея начинают входить мемориальные дома и усадьбы: Музей-квартира А.Б. Гольденвейзера. Музей-квартира Н.С. Голованова, Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина, Музей П.И. Чайковский в Москве, Музей С.С. Прокофьева.

В 1995 году указом Президента Российской Федерации музей был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В 2018 году он был переименован – в Российский национальный музей музыки.

Программа подготовлена при участии Высшей школой экономики, с которой Российский национальный музей музыки активно сотрудничает в юбилейный год.

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