Проекты благоустройства кинотеатра «Сталь» разработают на урбанистическом хакатоне «Города» в Новотроицке

В Новотроицке проходит очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Его участники — молодые урбанисты, студенты и выпускники архитектурных вузов страны. В течение пяти дней они будут заниматься разработкой концепции благоустройства кинотеатра «Сталь». Лучший проект будет передан городским властям для дальнейшей реализации.

Официальное открытие хакатона состоялось 15 октября на площадке Агентства развития Новотроицка, где участников приветствовали организаторы конкурса и представители администрации города: «Хочется, чтобы Новотроицк был не просто точкой на карте, а стал местом притяжения, где хотелось бы строить бизнес, карьеру и комфортно жить. С вашей помощью мы надеемся, что наш город задышит по-новому. Поэтому мы желаем участникам хакатона успехов и ждем от вас креативных решений!» — сказала на открытии заместитель главы города Новотроицка по экономике и инвестициям Ольга Крат.

Участники хакатона познакомились со своими кураторами. Ими стали Петр Советников и Вера Степанская — сооснователи архитектурного бюро KATARSIS, члены Союза архитекторов России, многократные участники российских и международных архитектурных конкурсов, кураторы архитектурных воркшопов. Вместе с членами команд, на обзорной экскурсии, они успели познакомиться с самим городом, а также посетили непосредственно сам объект — кинотеатр «Сталь», который находится сейчас в заброшенном состоянии.

В Новотроицке проект реализуется по инициативе АРН и благотворительного фонда «Технология чуда». Учредитель фонда Марина Маленьких присутствовала на открытии хакатона онлайн: «Новотроицк меняется и становится местом, куда приезжают самые яркие и талантливые люди страны. Нам очень нужные новые идеи и профессиональные решения для того, чтобы сделать шаг вперёд. Эти шаги невозможны без осознания и использования наследия строителей нашего города и у нас есть знаковое место, заброшенный кинотеатр «Сталь», которое должно стать точкой роста и развития. Мы верим, что участники хакатона «Города», талантливые молодые архитекторы со всей России, могут помочь нам переосмыслить знаковое для города пространство и, в тесной коллаборации с жителями Новотроицка, вдохнуть в него новую жизнь!» — передала она участникам конкурса.

Финалом очного этапа станет защита разработанных концепций благоустройства перед экспертным жюри. Победителей хакатона и лучший проект объявят 19 октября.

Организаторами конкурса является АНО «Креативная экономика». За 5 лет в проекте приняло участие более 1000 молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов. Конкурс проходил в регионах от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных проектов.