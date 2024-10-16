РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииПроекты благоустройства кинотеатра «Сталь» разработают на урбанистическом хакатоне «Города» в Новотроицке

Проекты благоустройства кинотеатра «Сталь» разработают на урбанистическом хакатоне «Города» в Новотроицке

editor
By editor
76
новотроицк

В Новотроицке проходит очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Его участники — молодые урбанисты, студенты и выпускники архитектурных вузов страны. В течение пяти дней они будут заниматься разработкой концепции благоустройства кинотеатра «Сталь». Лучший проект будет передан городским властям для дальнейшей реализации.

Официальное открытие хакатона состоялось 15 октября на площадке Агентства развития Новотроицка, где участников приветствовали организаторы конкурса и представители администрации города: «Хочется, чтобы Новотроицк был не просто точкой на карте, а стал местом притяжения, где хотелось бы строить бизнес, карьеру и комфортно жить. С вашей помощью мы надеемся, что наш город задышит по-новому. Поэтому мы желаем участникам хакатона успехов и ждем от вас креативных решений!» — сказала на открытии заместитель главы города Новотроицка по экономике и инвестициям Ольга Крат.

Участники хакатона познакомились со своими кураторами. Ими стали Петр Советников и Вера Степанская — сооснователи архитектурного бюро KATARSIS, члены Союза архитекторов России, многократные участники российских и международных архитектурных конкурсов, кураторы архитектурных воркшопов. Вместе с членами команд, на обзорной экскурсии, они успели познакомиться с самим городом, а также посетили непосредственно сам объект — кинотеатр «Сталь», который находится сейчас в заброшенном состоянии.

В Новотроицке проект реализуется по инициативе АРН и благотворительного фонда «Технология чуда». Учредитель фонда Марина Маленьких присутствовала на открытии хакатона онлайн: «Новотроицк меняется и становится местом, куда приезжают самые яркие и талантливые люди страны. Нам очень нужные новые идеи и профессиональные решения для того, чтобы сделать шаг вперёд. Эти шаги невозможны без осознания и использования наследия строителей нашего города и у нас есть знаковое место, заброшенный кинотеатр «Сталь», которое должно стать точкой роста и развития. Мы верим, что участники хакатона «Города», талантливые молодые архитекторы со всей России, могут помочь нам переосмыслить знаковое для города пространство и, в тесной коллаборации с жителями Новотроицка, вдохнуть в него новую жизнь!» — передала она участникам конкурса.

Финалом очного этапа станет защита разработанных концепций благоустройства перед экспертным жюри. Победителей хакатона и лучший проект объявят 19 октября.

Организаторами конкурса является АНО «Креативная экономика». За 5 лет в проекте приняло участие более 1000 молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов. Конкурс проходил в регионах от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных проектов.

Предыдущая статья
Фонд MaxArt представил выставку «Скрытые материи» в Центре городской культуры в Перми на пресс-конференции
Следующая статья
Музей Москвы представляет звезд оттепели в объективе советского фотографа Игоря Кошелькова

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru