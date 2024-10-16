РЦИС помогает креативной экономике в регионах

В Татарстане представили блокчейн-инфраструктуру управления интеллектуальными правами.

Сотрудничество с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) позволяет российским регионам успешно реализовать свой инновационный и креативный потенциал посредством цифровых технологий. Об этом директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти, правотворчеству и регуляторной политике РЦИС рассказал на семинаре «Интеллектуальная собственность: инструмент для реализации республиканских стратегий развития. От теории к практике» в Татарстане.

В своем докладе «Охрана и коммерциализация портфелей интеллектуальных прав креативных компаний» Алексей Соколов подробно рассказал о распределенном реестре РЦИС.РФ, который представляет собой единое озеро данных о результатах интеллектуальной деятельности и правах на них. Узлами этой инфраструктуры выступают органы власти, вузы, НИИ, библиотеки, институты развития, госкорпорации — все те, кто располагает крупными базами данных об объектах интеллектуальных прав. К узлам сети также относятся разнообразные сервисы управления интеллектуальными правами от инструментов депонирования до онлайн-биржи интеллектуальных прав или платформы для игроков рынка франчайзинга. Блокчейн гарантирует сохранность и неизменность данных об объектах интеллектуальных прав и транзакциях с ними.

В качестве общественно-государственной организации, созданной Президентом РФ в целях совершенствования регулирования оборота интеллектуальных прав, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала и создания условий для творческой самореализации граждан, РЦИС активно сотрудничает с российскими регионами. Организация предоставляет заинтересованным субъектам технологические решения для учета и оборота прав на результаты творческой деятельности, например для создания региональных депозитариев таких результатов.

Как отметил Алексей Соколов (на фото вверху), набор удобных цифровых инструментов оборота интеллектуальной собственности может стать приводным ремнем инновационного развития региона: «Согласно исследованию ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Россия ежегодно теряет 4,8% ВВП из-за низкого качества управления нематериальными активами. Отсутствие удобных, прозрачных, достоверных реестров, высокие транзакционные издержки — все это делает рынок инертным. РЦИС решает эту проблему, предлагая отраслям и регионам инфраструктуру и сервисы, позволяющие превратить идеи, наработки и предпринимательский опыт в привлекательный экономический актив. Все это стимулирует науку, культуру и предпринимательство, служа достижению национальных целей развития».

Он добавил, что платформы и депозитарии на базе РЦИС.РФ, особенно региональные реестры (депозитарии) интеллектуальных прав сети РЦИС.РФ, могут рассматриваться как инструмент оценки эффективности вложений в развитие технологического сектора и креативных индустрий: «Объем созданных, учтенных, введенных в экономический оборот нематериальных активов — отличный индикатор эффективного расходования в том числе и бюджетных средств».

РЦИС оказывает региональным властям экспертно-консультационную поддержку по вопросам интеллектуальной собственности, содействует в организации образовательных и просветительских мероприятий на эту тему, помогает выявить правовые, административные и финансовые барьеры развитию рынка. По договоренности с регионом в нем может быть открыто представительство РЦИС.

По итогам семинара представителю РЦИС было вручено благодарственное письмо от директора Центра научно-технической информации Республики Татарстан Арсена Саввы. В письме высоко оценен доклад Алексея Соколова и выражена надежда на его дальнейшее участие в мероприятиях Центра.

В семинаре приняли участие заместитель министра экономики Республики Татарстан Динар Шакиров, руководитель Центра интеллектуальной собственности Фонда «Московский инновационный кластер» Анна Гращенкова, директор республиканского Центра научно-технической информации (ГАУ «ЦНТИ РТ») Арсен Савва, советник директора ГАУ «ЦНТИ РТ», к. т. н., доцент КНИТУ — КАИ Радий Салимов, руководитель практики «Интеллектуальная собственность» СИБУР Мария Богомолова, руководитель практики интеллектуальной собственности, компания «Лемчик, Крупский и партнеры» Елена Баршай.

Фото – пресс-служба РЦИС