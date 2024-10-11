Бахрушинский музей открыл в Рязани национальный выставочный проект «Пушкин и театр»

Бахрушинский театральный музей, Рязань, проект «Пушкин и театр». Генеральный директор БТМ Кристина Трубинова и губернатор Рязанской области Павел Малков

8 октября Бахрушинский музей продолжил большое турне всероссийского выставочного проекта «Пушкин и театр» к 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина открытием выставки в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Выставка организована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и при содействии Фонда развития Бахрушинского музея в рамках реализации национального проекта «Культура».

В своем приветственном слове к организаторам и посетителям выставки министр культуры РФ Ольга Любимова выразила уверенность в том, что проект «Пушкин и театр» станет знаковым событием в культурной жизни России и напомнила: «История русского театра неразрывно связана с именем великого поэта. В своем творчестве он сформировал основополагающие принципы русского национального театрального искусства. Сценические интерпретации его произведения имели огромное значение для развития отечественного театра».

«Бахрушинский музей обладает самой обширной коллекцией театральной Пушкинианы. Это часть нашей ДНК, и это позволяет нам максимально полно представить театральное наследие великого поэта, используя исключительно собственные фонды. Позволяет раскрыть все грани таланта реформатора русской театральной сцены и в том числе показать его гений через приемы психологии цвета, через эмоции и настроения, передающие не только величие прошлого, но и ожидание светлого будущего», — рассказала генеральный директор БТМ Кристина Трубинова, выступившая соавтором визуальной концепции выставки, которую она подробно раскрыла в своем ТГ-канале.

Губернатор Рязанской области Павел Малков высоко оценил значение всероссийской выставки, назвав ее «подарком для рязанцев» и подчеркнул уникальность и многообразие экспонатов, которые представляют большой интерес для посетителей. «В числе прочего, среди эскизов и других предметов есть и те, что имеют отношение к нашим землякам — легендарным оперным певцам братьям Пироговым», — отметил губернатор.

«Здесь все дышит Пушкиным, — отозвался о выставке директор Музейного центра РИАМЗ Виталий Попов, — и это, безусловно, одно из крупнейших событий пушкинского года».

Грандиозный проект Бахрушинского театрального музея рассказывает зрителям о неразрывной связи пушкинского наследия с театральным искусством. Все театральные жанры русской сцены: от исторической трагедии до волшебной сказки и комедии – родились из сюжетов и образов, созданных Пушкиным. Опередив время, он задал вектор развития театрального искусства на два века вперед. Именно с творчеством Пушкина в равной степени связаны открытия русского театрального психологизма и сценической условности, а также синтез этих двух направлений в отечественной актерской школе.

Всего в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника экспонируются почти 130 предметов из фондового собрания Бахрушинского театрального музея, среди которых – эскизы декораций и костюмов знаменитых художников. Выставка будет интересна самой широкой аудитории: от юных театралов до знатоков творчества великого поэта и драматурга. Семьям с детьми понравятся живописные декорации – работы знаменитых художников: Васнецова, Головина, Бенуа, Билибина и Федоровского к любимым сказкам: «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Руслан и Людмила». Взрослую аудиторию впечатлят эскизы к исторической драме «Борис Годунов» и к энциклопедии русской жизни — опере «Евгений Онегин».

Специально для рязанских посетителей состав экспозиции расширен: гости увидят фотографии сцен из дореволюционной оперы («Скупой рыцарь», Большой театр, 1906 г.), современной драмы («Маленькие трагедии», Театр им. Моссовета, 1986 г.; «Дон Гуан или «Каменный гость» и другие стихи», Театр «Школа драматического искусства»), и эскиз декорации к спектаклю «Маленькие трагедии» Театра имени Е. Вахтангова (авторы Александр Авербах и Николай Эпов, постановка 1959 г.).

«Выставка показывает уникальное явление отечественной и мировой культуры — театр, построенный на идеях и творениях великого поэта. Здесь можно увидеть сценографические работы великих художников Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия Поленова. Посетители познакомятся и с интерпретациями произведений Пушкина, в исполнении прославленных артистов Федора Шаляпина, Леонида Собинова, Ивана Мельникова, — и с постановками режиссеров Константина Станиславского, Всеволода Мейерхольда, Александра Таирова», — объяснил куратор выставки, заслуженный деятель искусств России Александр Чепуров.