Профессии искусствоведа, писателя и актера самые востребованные в культуре

25 марта в России отмечается День работника культуры. В преддверии этой даты онлайн-кинотеатр «КИОН» и просветительский проект «Культура.РФ» выяснили, как россияне воспринимают роль культуры в современном мире и какие творческие профессии кажутся им наиболее привлекательными. Большинство опрошенных считают культуру важным фактором формирования личности и общества и отдают предпочтение таким профессиям как искусствовед, писатель и актер.

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 800 трудоустроенных россиян в возрасте от 18 до 43+ лет, наиболее привлекательными профессиями в сфере культуры считаются искусствовед и культуролог (48,6%). Высокий интерес вызывают профессии писателя или поэта (38,3%), а также актера театра и кино (37,6%). В числе менее популярных направлений оказались изобразительное искусство, музыка, драматургия, хореография и фотография.

60,3% опрошенных считают, что культура прежде всего формирует личность и способствует развитию общества. Еще 13,1% отметили ее роль в сохранении традиций, 12,8% — в понимании мира и самого себя, а 9,8% — в создании смыслов и идентичности. При этом наименее популярным оказалось мнение о культуре как исключительно досуговой сфере.

Сильнейшее влияние на общество и личность, по мнению респондентов, оказывает литература — этот вариант выбрали 43,1% участников опроса. На втором месте — музыка (23,3%), далее следуют кино (21%), театр (7%) и изобразительное искусство (5,6%).

Интерес к написанию книг и сценариев выразили 15,4% участников, к продюсированию и организации событий — 14,1%, к сценическим выступлениям — 12,1%. Также респонденты отмечали интерес к визуальному искусству и дизайну.

Главными факторами привлекательности творческих профессий стали возможность самовыражения (28,8%), работа в творческой среде (25,8%) и шанс создавать новое (20,6%). Почти каждый пятый участник (18%) отметил возможность влиять на общество и формировать взгляды.

При этом ключевым условием для старта в творческой карьере большинство считает профильное образование (46,7%). Значительно реже назывались портфолио и собственные проекты (17,7%), активность в социальных сетях (16,9%) и профессиональные связи (14,9%).

С точки зрения факторов успеха лидируют талант и одаренность (35,9%), а также дисциплина и трудолюбие (25,9%). Образование и профессиональная подготовка набрали 18,6%, а умение себя презентовать — 11,6%.

Самой дисциплинированной творческой профессией респонденты назвали балетного артиста — этот вариант выбрали 61,3% участников. Далее следуют музыканты-исполнители (11,1%) и реставраторы (9,5%).

Отвечая на вопрос о финансовой стабильности в сфере культуры, более половины респондентов (52,2%) заявили, что ни одна из творческих профессий не кажется им устойчивой с точки зрения дохода. Среди тех направлений, которые все же воспринимаются как относительно стабильные, лидирует профессия архитектора (19,6%). Далее следуют продюсеры (8,4%) и представители визуальных искусств — дизайнеры, художники и иллюстраторы (6%). Опрос показал, что культура в России продолжает восприниматься не только как сфера творчества, но и как важный общественный институт, влияющий на развитие личности, формирование ценностей и культурной идентичности.