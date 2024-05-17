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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUСпециалисты Сбера воссоздали с помощью нейросети образы утраченных во время ВОВ полотен

Специалисты Сбера воссоздали с помощью нейросети образы утраченных во время ВОВ полотен

editor
By editor
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художник константин юон - нейросеть

Экспозиция «Возрождённая коллекция» — чистая гипотеза и эксперимент. Это попытка предположить, какими были полотна, хранившиеся в Воронежском областном художественном музее им. Крамского и Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова и утраченные во время Великой Отечественной войны.

В довоенные годы этот музей обладал исключительной коллекцией живописи. Она насчитывала несколько сотен картин, в том числе полотна Ильи Репина, Константина Коровина, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко и других мастеров.

В 1942 году Воронеж оказался в немецкой оккупации, и несколько сотен картин попали в эпицентр боев. От пожаров и бомбардировок здание музея сильно пострадало, а его экспонаты бесследно исчезли. Всё, что осталось от былого собрания, — детальные описания картин, заботливо сделанные работниками музея незадолго до войны.

Через 80 лет, в 2023 году, Сбер попытался представить, как могли бы выглядеть эти картины, возродив их с помощью нейросети Kandinsky — искусственного интеллекта, умеющего создавать изображения на основе текстового описания.

Фальк, Крымов, Кандинский, Гончарова, Родченко, Кузнецов, Куприн, Розанова, Бубнова, Богаевский, Миллиоти, Белопольский, Фонвизин и Борисов-Мусатов — в экспериментальную экспозицию «Возрожденная коллекция» вошли 23 полотна их кисти, восстановленные искусственным интеллектом.

Сначала нейросеть проанализировала сотни картин кисти этих живописцев, изучила их палитру, технику, композиции и сюжеты. Затем в неё загрузили описания из архивов музея. Эти тексты стали идеальными запросами для искусственного интеллекта — они наполнены деталями: от описания оттенков фона до расположения объектов.

абрам архипов художник

Художник Абрам Архипов

борис белопольский художник

Художник Борис Белопольский

константин богаевский художник

Художник Константин Богаевский

художник виктор борисов-мусатов

Художник Виктор Борисов-Мусатов

варвара бубнова художник

Художник Варвара Бубнова

роберт фальк художник

Художник Роберт Фальк

артур фонвизин художник

Художник Артур Фонвизин

наталья гончарова художник

Художник Наталья Гончарова

василий художник кандинский

Художник Василий Кандинский

николай крымов художник

Художник Николай Крымов

александр куприн художник

Художник Александр Куприн

константин кузнецов художник

Художник Константин Кузнецов

константин маковский художник

Художник Константин Маковский

александр моравов художник

Художник Александр Моравов

илья репин художник

Художник Илья Репин

александр родченко художник

Художник Александр Родченко

ольга розанова художник

Художник Ольга Розанова

сергей иванов художник

Художник Сергей Иванов

василий суриков художник

Художник Василий Суриков

художник константин юон - нейросеть

Художник Константин Юон

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