Специалисты Сбера воссоздали с помощью нейросети образы утраченных во время ВОВ полотен

Экспозиция «Возрождённая коллекция» — чистая гипотеза и эксперимент. Это попытка предположить, какими были полотна, хранившиеся в Воронежском областном художественном музее им. Крамского и Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова и утраченные во время Великой Отечественной войны.

В довоенные годы этот музей обладал исключительной коллекцией живописи. Она насчитывала несколько сотен картин, в том числе полотна Ильи Репина, Константина Коровина, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко и других мастеров.

В 1942 году Воронеж оказался в немецкой оккупации, и несколько сотен картин попали в эпицентр боев. От пожаров и бомбардировок здание музея сильно пострадало, а его экспонаты бесследно исчезли. Всё, что осталось от былого собрания, — детальные описания картин, заботливо сделанные работниками музея незадолго до войны.

Через 80 лет, в 2023 году, Сбер попытался представить, как могли бы выглядеть эти картины, возродив их с помощью нейросети Kandinsky — искусственного интеллекта, умеющего создавать изображения на основе текстового описания.

Фальк, Крымов, Кандинский, Гончарова, Родченко, Кузнецов, Куприн, Розанова, Бубнова, Богаевский, Миллиоти, Белопольский, Фонвизин и Борисов-Мусатов — в экспериментальную экспозицию «Возрожденная коллекция» вошли 23 полотна их кисти, восстановленные искусственным интеллектом.

Сначала нейросеть проанализировала сотни картин кисти этих живописцев, изучила их палитру, технику, композиции и сюжеты. Затем в неё загрузили описания из архивов музея. Эти тексты стали идеальными запросами для искусственного интеллекта — они наполнены деталями: от описания оттенков фона до расположения объектов.

Художник Абрам Архипов

Художник Борис Белопольский

Художник Константин Богаевский

Художник Виктор Борисов-Мусатов

Художник Варвара Бубнова

Художник Роберт Фальк

Художник Артур Фонвизин

Художник Наталья Гончарова

Художник Василий Кандинский

Художник Николай Крымов

Художник Александр Куприн

Художник Константин Кузнецов

Художник Константин Маковский

Художник Александр Моравов

Художник Илья Репин

Художник Александр Родченко

Художник Ольга Розанова

Художник Сергей Иванов

Художник Василий Суриков

Художник Константин Юон