В Московском Политехе состоялся финал VI Всероссийского кейс-чемпионата по бизнес-решениям в менеджменте

В Московском политехническом университете состоялся VI Всероссийский кейс-чемпионат по бизнес-решениям в менеджменте. В финальном этапе приняли участие 96 школьников и студентов колледжей со всей России. В ходе чемпионата участники решали реальные бизнес-кейсы, представили видеовизитки, отвечали на вопросы жюри, а также приняли участие в деловых играх: «Управляй временем» и «Брейн-ринг».
По итогам финала в направлении «Школа» призовые места распределились следующим образом:
- 1 место: ОАНО Школа «НИКА» – команда «Никовцы»;
- 2 место: Школа № 1474 – команда «Профитроли»;
- 3 место: Школа № 2006 – команда «Великолепная четвёрка».
В направлении «Колледж» пьедестал заняли:
- 1 место: Московский издательско-полиграфический колледж имени им. Ивана Фёдорова – команда «Кворум»;
- 2 место: Омский колледж транспортного строительства – команда «ГазТехПроект»;
- 3 место: Московский городской открытый колледж – команда «Отдел недосыпа».
Победители и призёры получили грамоты и спонсорские подарки от партнера – компании «Росмэн».
«Участие в кейс-чемпионате – это уникальная возможность попробовать себя в роли настоящих управленцев. Мы решали задачи, с которыми компании сталкиваются каждый день, и это бесценный опыт, который точно пригодится в будущем», – поделились участники команды «Элита Москвы» из школы № 1095.
