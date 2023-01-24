Произведения Густава Малера прозвучат в двух столицах – в Москве и Санкт-Петербурге

17 и 18 февраля Красноярский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Ланде представит Симфонию № 6 Густава Малера московским и санкт-петербургским зрителям.

Первый концерт пройдёт 17 февраля в Московском концертном зале «Зарядье». Коллектив исполнит Шестую симфонию в рамках авторского цикла зала «Зарядье» «#Малер». Помимо Красноярского академического симфонического оркестра на столичной сцене выступят Московский государственный академический симфонический оркестр, НФОР, Новосибирский симфонический оркестр, Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова, БСО имени П. И. Чайковского и Российский национальный оркестр.

Второй концерт состоится 18 февраля в Санкт-Петербурге в Концертном зале Мариинского театра. Специально для исполнения произведения состав оркестра будет увеличен до 120 артистов. Также для исполнения Шестой симфонии Малер изобрёл особый ударный инструмент, похожий на огромный молот. Он будет сконструирован специально для этого концерта.

«Выступать в Москве и Петербурге для нас всегда почётно, радостно и, самое главное, невероятно полезно! Для развития любого оркестра очень важны гастроли! Исполнение музыкальных произведений в различных залах, в разных акустических условиях развивает более быструю слуховую реакцию музыкантов. Выступления же в таких залах, как зал «Зарядье» и концертный зал Мариинского театра, позволяют развиваться ещё интенсивнее и быстрее!», — подчеркнул художественный руководитель и главный дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Владимир Ланде.

Симфония № 6 была впервые исполнена 27 мая 1906 года в Эссене под управлением автора. Малер писал произведение на протяжении двух лет и никому не сообщал о его содержании. Несмотря на трагизм, музыка симфонии не пессимистична. Это рассказ о герое, который отчаянно борется. И его гибель не напрасна: своим примером он вдохновит тех, кто придёт ему на смену. Вот почему финал вызывает ассоциации с траурными частями бетховенских симфоний, полными суровой мощи и скорбного величия.

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