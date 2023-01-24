Выставка «Ангелы Чарской» в Библиотеке-читальни имени А.С. Пушкина

В особняке Библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина открывается персональный выставочный проект Людмилы Чарской «Ангелы Чарской». Представленный арт-проект — это своеобразное исследование понятия «сакральность» и художественное переосмысление религиозной тематики.

Людмила Чарская представила серию живописных работ, главными героями которых стали ангелы — удивительные внеземные создания, божественные посланники из иных измерений, обладающие высоким интеллектом и несущие свет. Полотна Чарской по сути являются иллюстрацией сложных философских понятий. На картинах живут прекрасные крылатые существа — возвышенные посредники между человеком материализма и духовной стороной жизни. Иллюзорность и прозрачность в работах Чарской становятся инструментами особой выразительности, а эскизный подход и видимая небрежность нанесения краски визуально приводят изображение в движение.

В экспозиции также представлены работы других профессиональных художников — членов живописно-графической секции, которую возглавляет Людмила Чарская. Полотна разнопланово и самобытно раскрывают все разнообразие взглядов и подходов к выбранной тематике.

Организаторы: Творческий союз художников России, Творческий союз художников ДПИ, галерея «Rarita» и «Тайный музей. Мастерская Чарской».

Людмила Чарская — российский художник, дизайнер, коллекционер. Родилась, живëт и работает в Москве; окончила факультет графического дизайна Московского академического художественного училища Памяти 1905 года, затем Московский полиграфический институт, факультет графики. Людмила – участник Московского союза художников, Союза художников России (ВТОО СХР) МО, Творческого союза художников России (UNESCO) и Союза частных музеев и коллекционеров, председателем живописно-графической секции ТСХДПИ.

Работы автора входят в собрания государственных художественных музеев, множества галерей и частных коллекций в России и за рубежом.

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