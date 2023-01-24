В Москве зрителям представят рок-ораторию в память о подвиге «Молодой гвардии»

28 и 29 января 2023 года в концертном зале «Москва» состоятся специальные показы рок-оратории «Чёрный январь. Прощёное воскресенье» для московских старшеклассников, кадетов, юнармейцев и студентов. Всем зрителям, посетившим показы рок-оратории, подарят уникальное новое издание романа Александра Фадеева «Молодая гвардия».

Рок-оратория посвящена деятельности подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия», которая была образована школьниками в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году исполняется 80 лет с момента казни участников «Молодой гвардии»: в январе 1943-го года фашисты сбросили тела 71-го человека в шурф шахты No5 в городе Краснодон, расположенном на территории сегодняшней ЛНР. Своё отношение к событиям рокового для молодогвардейцев января в музыкальном произведении выразили композитор, народный артист ЛНР Юрий Дерский и поэт, заслуженный деятель искусств ЛНР Владимир Зайцев.

«Вы не вошли в учебники страны и песни о вас редко сочиняют. Вам не дадим повторно умереть», – поёт детский хор в рок-оратории. Подвиг молодогвардейцев действительно был незаслуженно стёрт из памяти, но ситуация меняется к лучшему. В 2023 году роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» должен вернуться в школьную программу и показать сегодняшним ровесникам героев-молодогвардейцев пример проявления чести, отваги и патриотизма.

О необходимости этого шага заявил Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда, отметив, что необходимо вернуть в школьную программу произведения уже советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений. Как следствие, уже 16 февраля 2023 года в российских школах пройдёт открытый урок «Разговоры о важном», посвящённый «Молодой гвардии».

По мнению министра просвещения РФ Сергея Кравцова, «история юных молодогвардейцев вдохновит сегодняшних школьников так же, как когда-то их родителей, бабушек и дедушек - поступать честно, жить по совести и всегда оставаться преданными своему Отечеству и народу».

Постановку смогут увидеть миллионы зрителей по всей России. Специальный показ рок-оратории будет транслироваться 28 января на ресурсах Российского общества «Знание».

Специальные показы рок-оратории «Чёрный январь. Прощёное воскресенье» реализуются при поддержке Правительства Москвы. Оператор проекта – Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже, руководитель проекта – Дмитрий Бикбаев.

- Проект «Чёрный январь. Прощеное воскресение» — это наш вклад в просветительскую работу с молодёжью посредством культуры и искусства. Вместе с артистами и авторами из Луганска мы рассказываем историю молодых ребят – их ровесников, прославленных земляков из юношеской организации «Молодая гвардия». Рассказываем об их подвиге новым поколениям, которые по тем или иным причинам ничего об этом не знали, - заявил Дмитрий Бикбаев.

Где? Москва, проспект Андропова, 1, концертный зал «Москва».

Фото – «Арт-платформа»

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