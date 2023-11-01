27 октября на 57 стриминговых площадках России и мира состоялся релиз записей Красноярского академического симфонического оркестра. Под управлением дирижера Михаила Мосенкова коллектив записал сборник произведений композиторов Тувы Хуреш-оола Дамба и Ростислава Кендендиля.

В записи вышли семь произведений тувинских авторов XX века: Симфоническая поэма «Моя Тува», Концерт для флейты с оркестром (солист — Пётр Худоногов) и Симфоническая сюита № 1, часть I «Прелюдия» Хуреш-оола Дамба, Сюита «Колхозная», часть III «Чавыдак», Увертюра к опере «Чечен и Белекмаа», финал сюиты «Танцевальная» и Симфоническая сюита «Песни без слов» Ростислава Кендендиля.

«Тувинская симфоническая музыка невероятно красивая и наполнена образами уникальной тувинской природы. Я очень рад, что с творчеством двух выдающихся тувинских композиторов познакомится большое количество слушателей. Их сочинения станут доступны широкому кругу музыкантов и ценителей академического искусства как в нашей стране, так и за её пределами», — подчеркнул дирижёр Красноярского академического симфонического оркестра Михаил Мосенков.

Запись сочинений тувинских композиторов сделана звукорежиссером Государственного академического Мариинского театра Ильей Петровым.

Релиз записан в рамках грантового проекта «Музыкальное наследие "Симфония Эне-Сая”» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приурочен к 100-летию со дня рождения Ростислава Кенденбиля и 80-летию со дня рождения Хуреш-оола Дамба.

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