Производство и продвижение телевизионного контента: главный редактор «365 дней ТВ» провел лекцию в Финансовом университете.

Герман Трегубенко рассказал студентам Факультета социальных наук и массовых коммуникаций о том, как создаются телевизионные программы и документальные фильмы. Для молодых людей, которые решили связать свою жизнь с работой в сфере PR, эта встреча стала открытием. Многие из них впервые узнали о ТВ не из учебников, а из уст опытного телевизионщика, автора и создателя документальных фильмов и циклов об истории России. Студенты смогли лично пообщаться с ним и получить ответы на интересующие вопросы.

Герман Трегубенко рассказал студентам о том, что такое современные ТВ-медиа на примере исторического телеканала «365 дней ТВ» (производится компанией «Ред Медиа»), который он возглавляет с 2007 года. Телеканал и его проекты собственного производства отмечены десятками высоких профессиональных российских и международных наград.

На встрече подробно были рассмотрены профессиональные вопросы — от причин, по которым создается тот или иной телепроект, и целей, которые он перед собой ставит, до особенностей постпродакшена и дальнейшего комплексного PR-продвижения.

Для будущих специалистов лекция стала уникальной возможностью дополнить свои теоретические знания реальными практическими кейсами, которые актуальны в телевизионной индустрии именно сегодня.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.