«Девятый вал»: В галерее ГУМ-Red-Line открывается персональная выставка Фарида Богдалова

Галерея ГУМ-Red-Line представляет персональную выставку Фарида Богдалова* «Девятый вал», которая покажет публике более сорока новых работ художника из разных живописных и графических серий, созданных в период с 2017 по 2023 год.

Основным медиумом художника много лет остается живопись. На выставке зрители впервые увидят новую серию «Золотая рыбка», над которой художник работал с 2018 года. Золотая рыбка здесь предстает Фортуной — богиней удачи и исполнительницей желаний. Богдалов помещает пойманных рыбок в перевернутые стаканы, как бы задаваясь вопросом, можно ли поймать удачу, не расплескав воды.

В 2020 году, во время пандемии ковида, Богдалов задумал цикл на тему потопа. Все полотна цикла связаны одной сюжетной линией грядущей катастрофы. Герои картин мирно отдыхают на берегу моря, не замечая огромной волны, которая несет с собой разрушение. В этой серии — постмодернистской по духу — художник сочетает русский романтизм и визуальную манеру американского поп-арта. Сюжет знаменитой картины Ивана Айвазовского «Девятый вал» переосмыслен, Богдалов показывает не саму катастрофу и ее трагические последствия, а мгновение ей предшествующее.

Поп-арт с червоточинкой — еще один сквозной сюжет художника. Работы из этой серии выглядят рекламно и тревожно одновременно. Сочное пирожное, словно снятое для обложки модного журнала, уже подъедает муха, а аппетитный на первый взгляд бургер при ближайшем рассмотрении тоже оказывается не вполне «съедобным». Столкновение двух реальностей — идеального мира рекламы и приближающейся катастрофы — отражает видение художником окружающей действительности.

Фарид Богдалов родился 23 июня 1963 года. Он был первооткрывателем арт-сквота в Фурманном в 1986 году и организатором мастерских на Чистопрудном бульваре (1989–1994). Здесь, в московских переулках, свои работы делали и показывали друг другу, а затем и зрителям, Юрий Альберт, Вадим Захаров, Константин Звездочётов, Леонид Тишков, Андрей Филиппов, группы «АЕС», «Мухоморы» и «Чемпионы мира». В 2002 году Богдалов создал «Галерею одной работы» — концепция нового пространства предполагала показ единственного произведения в течение всей выставки.

В начале девяностых вместе с Георгием Литичевским художник создал группу «Боли» (Богдалов/Литичевский). А в 2004 году вместе с Сергеем Калининым стал автором одной из самых больших картин в истории современной России монументального холста «Заседание Федерального собрания» размером 4х9 метров, отсылающего к «Заседанию Государственного Совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения»» Ильи Репина, (1903) размером 4х8,7 метров. В 2010-е годы художник переезжает на постоянное жительство в Подмосковье в район Медвежьих озёр, и перестает активно участвовать в московской арт-жизни, продолжая тем не менее активно заниматься живописью. Выставка в Гум-Red-Line станет первой персональной выставкой Фарида Богдалова за долгое время.

Куратор проекта — Михаил Сидлин.

Фарид Богдалов. Золотая рыбка. 2023. Холст, масло, 150х120 см

Фарид Богдалов. Золотая рыбка 2. 2023. Холст, масло, 150х120 см

Фарид Богдалов. Snaking 1. 2023. Холст, масло, 75х120 см

Фарид Богдалов. Цунами. 2020-2023. Холст, масло, 190х240 см

Фарид Богдалов. Арбуз без косточек, 2020. Холст, масло, 145х195 см

Фарид Богдалов. Сладкий топ. 2020. Холст, масло, 245х190 см

Фарид Богдалов. Универсальный бургер. 2018. Холст, масло, 100х115 см

Фарид Богдалов. Универсальный хот-дог. 2018. Холст, масло, 100х120 см

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* Фарид Богдалов (р. 1963) — российский художник, один из создателей московского арт-сквота «Фурманный переулок». В 1980–1984 годах учился в Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина по специальности «художник по гобеленам». В 1984–1986 годах продолжил обучение в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова на факультете живописи. В 1989 году вступил в Московский городской комитет художников-графиков. Работы Богдалова находятся в частных коллекциях в США, Италии, Франции и Швеции.

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