Вы утверждаете, что крипта – мошенничество и обман, абсолютно с вами согласен, готов привести примеры.

Вы утверждаете, что крипта – финансовая свобода, новая «американская мечта», абсолютно с вами согласен, готов привести примеры.

Никаких финансовых советов и рекламы. Профессиональный разбор рынка, аналитику и прогнозы пытливый человек легко найдет, используя поиск. В материале представлено мнение обывателя, четыре года мирно существующего в гармонии с собой и жестоким миром, исключительно на прибыль от добычи (mining), торговли (trading), пассивного заработка (steaking).

Обзор крипто рынка

Биткоин, криптовалюта, блокчейн, дефай. Кому все понятно – садимся в ламбу, летим в Эмираты, или что там у вас принято делать со своими миллиардами. Кто в недоумении, давайте разбираться. Без сомнения – это будущее (есть надежда, что более открытое и справедливое), и не питайте иллюзий, спастиcь не удастся никому.

Сейчас в медиа много негатива, но крипто индустрию хоронят не впервые, и цитируя великих, самый верный шанс умереть у биткоина – простудиться на своих похоронах. Об этом главные новости прошедшей недели.

Harley против CZ

Объяснение не для тех, кто по доброй воле читает это издание. Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC (Harley) подала иск к крупнейшей в мире крипто бирже Binance и ее главе Чанпэну Джао (СZ) за нарушение правил торговли ценными бумагами. Давлению подверглась также единственная публичная крипто биржа США Coinbase. «Вопрос жизни и смерти» - так расценивает эту ситуацию Forbes и гонконгская биржа криптовалют CoinEx, которая была запрещена к работе в штате Нью-Йорк генеральным прокурором Летицией Джеймс. Запрет последовал за объявлением 15 июня об аресте средств биржи на общую сумму более 1,7 млн долларов.

Все основные новости, всех информационных ресурсов, освещающих крипто индустрию, выглядят однообразно:

Binance против США. Binance выдержал давление SEC и имеет положительные притоки средств.

Binance против Франции. Binance подвергается расследованию во Франции.

Binance против Нидерландов. Binance уходит с голландского рынка.

Binance против всех. Новости о противостоянии самой влиятельной крипто биржи с регулирующими организациями старого и нового света, как фронтовые сводки. Создается впечатление, что хаос, созданный SEC в отрасли, отсутствие ясности в регулировании - явление искусственное, спланированное, имеющее ясную цель. Управление хаосом – даже звучит красиво! Рынок отреагировал на удивление сдержанно, без обычной истерики (одной детской болезнью меньше, вспомним реакцию рынка на твиты Илона Маска). Вывод активов произошел на аффилированные кошельки бирж. «То есть чисто технически ликвидность остается в рамках инфраструктуры проектов, а не растворяется в никуда», - мнение аналитика рынка криптовалют Виктора Першикова.

Совет крипто компаниям от CEO Tether Паоло Ардоино – сосредоточиться на развивающихся рынках, а не на рынках Европы и Америки - звучит разумно и, кажется, услышан.

Регуляторы Гонконга (КНР) хотят, чтобы банки предлагали услуги для крипто-компаний. Цель - стать "международным крипто-центром", приглашая мировые крипто биржи работать в стране, включая Coinbase, по мнению члена законодательного совета Гонконга Джонни НГ.

Есть и хорошие новости

Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock подал заявку на создание Bitcoin ETF. Создание Bitcoin ETF может привести к увеличению интереса к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов и увеличению их легитимности. BlackRock уже инвестировал в биткоин через свои фонды, но создание ETF может быть более привлекательным для инвесторов, которые не хотят покупать и хранить криптовалюту напрямую. На торгах в Азии повышение цены биткоина подтвердило позитивные ожидания от этого события, и нивелировало негатив.

Правительство Индонезии обнародовало обширный список торгуемых криптовалют, что свидетельствует о растущем признании цифровых активов. В частности, в недавнем официальном документе правительство признало более 500 токенов, которыми можно торговать на физических рынках. Возникают дискуссии относительно принятия Индонезией криптовалюты в качестве законного платежного средства.

S&P 500 и Nasdaq выросли до новых 14-месячных максимумов в четверг, крипто рынок немного отстает. Нарушение корреляции с S&P500 может быть хорошим фактором для долгосрочного роста крипто рынка. Крипто сообщество в предвкушении, и в популярных пабликах безуспешно ищет признаки альтсезона (сезон альткоинов — это период, когда альткоины стабильно имеют более высокие показатели, чем биткоин. Из-за волатильности криптовалютного рынка прибыль на нем не гарантирована, поэтому сезон альткоинов — отличное время и возможность стремительного заработка – прим. ред.).

Холдеры биткоина сохраняют решимость и продолжают накапливать монеты. В настоящее время они приобретают +37,4к $BTC в месяц.

HODL остается основной динамикой рынка.

Статистика выглядит сегодня как «индекс жадности» - нейтральный:

Глобальная капитализация рынка криптовалют составляет $1.07T (Снижение за предыдущий день: 0.78%).

Общий объем рынка криптовалют за последние 24 часа составляет $21.54B (снижение на 36.36%).

Общий объем DeFi в настоящее время составляет $1.43B (6.62% от общего суточного объема криптовалютного рынка).

Объем всех стейблкоинов составляет $20B (92.82% от общего суточного объема криптовалютного рынка).

В настоящее время доминирование Bitcoin составляет 48.13% (рост на 0.11%) в течение дня.

Очень интересный индикатор индекс «страха и жадности» биткоина - 49. Нейтральный.

Толковый крипто словарь. Учим матчасть.

Слово дня: DYOR

Выражение «Do Your Own Research (Проведите собственное исследование)» или DYOR, часто встречается в крипто сфере. DYOR обычно подразумевает глубокое изучение основ проекта, перед тем как вкладывать в него свои деньги. «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам» без тщательной стерилизации банок.

DYOR нам всем!

Публикация предоставлена изданием «За рубежом» (входит в Евразийскую медиагруппу)

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.