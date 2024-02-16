Перспективный вид библиотеки Кунсткамеры в г. Санкт-Петербург. По рис. Джироламо Бона. 1741. Бумага, гравюра резцовая

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева, Дальневосточная государственная научная библиотека и Тихоокеанский государственный университет при поддержке Министерства культуры Хабаровского края представляют выставку «Пространство знания: от книжного шкафа до модельной библиотеки».

Выставка раскрывает тему пространственного оформления библиотек России в исторической ретроспективе и обозначает вектор их развития в будущем. В центре экспозиции – макеты обновлённых библиотечных пространств Хабаровского края по типу модельных библиотек, созданные студентами Института архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного университета.

Современные художественные решения дополнены архитектурными проектами из коллекции Музея. Авторская графика и исторические фотографии раскрывают не только историю архитектурной типологии, но и её художественных решений: от публичных и частных библиотек Дореволюционной России, изб-читален первой половины ХХ века до лаконичных решений эпохи модернизма 1960-1980-х годов.

В 2019 году был запущен федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек на основе Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Проект дал импульс развитию российской библиотечной сети, которая насчитывает 36 тысяч муниципальных библиотек. Многим из них долгие годы не уделялось должного внимания: фонды не обновлялись, а сами пространства читальных залов и хранения нуждались в ремонте и современном оборудовании. Основу выставки составляют студенческие макеты дизайн-проектов обновления внутренних пространств девяти муниципальных библиотек Хабаровского края, отобранные по итогам конкурса национального проекта «Культура».

Министр культуры Хабаровского края Юрий Иванович Ермошкин:

«Открытие выставки работ региональных архитекторов, связанных с проектированием библиотечных пространств в Хабаровском крае – неординарное событие в культурной жизни всероссийского масштаба, возможность привлечь внимание к развитию Дальнего Востока России и, конечно, мотивация для студентов творческих профессий. С 2019 года в Хабаровском крае действуют 14 модельных библиотек. И мы рады, что в процесс модернизации библиотек вовлечены и студенты».

Наталья Олеговна Шашкова, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева:

«Для формирования архитектора очень важно встретиться с реальными проектными задачами как можно раньше, поэтому решение правительства Хабаровского края о проведении студенческого конкурса дизайн-проектов модельных библиотек для городов региона вызвало большой интерес и поддержку со стороны Музея. Мы показываем работы лауреатов конкурса в историческом контексте. Это позволит зрителям проследить, как менялись со временем подходы к организации библиотечного пространства, а молодым архитекторам, надеемся, подарит вдохновение и новые идеи».

Проект «Верба» по переустройству Центральной городской библиотеки имени П. Комарова Центрального района города Хабаровск. Авторы Бабак Полина Владиславовна и Вертопрахов Никита Леонидович, студенты Института архитектуры и дизайна. Проект награждён дипломом 1-й степени в номинации «Единство в разнообразии» на конкурсе дизайн-проектов помещений модельных библиотек для муниципальных библиотек Хабаровского края.

На выставке студенты Института архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного университета Хабаровского края демонстрируют свои варианты обновления пространств для читателей и книг. Каждый макет, представленный на выставке, уникален и подготовлен с учетом пожеланий сотрудников и посетителей библиотек, нацелен на создание комфортных условий для творчества и общения разных категорий посетителей: подростков, пожилых людей, семей с детьми и специалистов.

Раиса Вячеславовна Наумова, заместитель генерального директора Дальневосточной государственной научной библиотеки, координатор регионального проектного офиса по созданию модельных библиотек в Хабаровском крае:

«Для того чтобы молодежи было в модельной библиотеке комфортно, мы обращаемся к студентам архитекторам, которые экспериментируют с дизайном интерьера. Каждый макет, представленный на выставке, уникален и имеет привязку к местной территории. На выставке показаны дизайн-макеты внутреннего пространства семи муниципальных библиотек Хабаровского края. В прошлом году эти дизайн-проекты были поданы на участие в конкурсе в национальном проекте «Культура» на создание модельных библиотек в 2024 году».

Елизавета Александровна Минакова, заведующая отделом книгохранения Музея архитектуры имени А.В. Щусева, куратор:

«Подобные проекты важны для осмысления библиотечного дела в современном мире, они привлекают внимание к важной проблеме – модернизации библиотек по всей стране. Задача музея – суметь «увидеть» и показать эти изменения в их динамике. Мы благодарны хабаровским коллегам за возможность представить и обсудить архитектурную составляющую современного библиотечного пространства. Надеемся, наш проект вдохновит кого-то на создание совершенно нового архитектурного образа библиотеки».

Сергей Вячеславович Сазонов, советник директора Музея архитектуры имени А.В. Щусева, куратор:

«В отечественной истории Новейшего времени было несколько значимых для меня масштабных периодов переосмысления не только содержания работы библиотек, но и их архитектурной составляющей. Это период земских библиотек, первые десятилетия советской власти и борьбы с неграмотностью, период массового строительства 1960 – 1970-х гг. Уверен, что программа «модельных библиотек» станет еще одним важным периодом этой истории».

Экспозицию дополняют исторические фотографии и графические работы из собрания Музея архитектуры имени А.В. Щусева, среди которых проекты библиотек созданные Федором Шехтелем, Федором Шернcкау и академиком архитектуры Владимиром Щуко. Библиотеки в современном мире значительно отличаются от своих советских и дореволюционных предшественников – это не просто хранилища книг, это многофункциональные культурно-просветительские центры, отвечающие запросам и потребностям XXI века.

Библиотечные пространства оборудуются для разных категорий посетителей и видов занятий: чтения, работы с литературой, проведения культурно-просветительских мероприятий, игр и отдыха.

Иван Анатольевич Данилов, старший преподаватель Высшей школы архитектуры и градостроительства Тихоокеанского государственного университета:

«Участие наших студентов в проектировании модельной библиотеки безусловно играет большую роль по вовлечению будущих архитекторов в процесс культурного развития нашей большой России. Это событие приобрело действительно широкий пространственный масштаб. На первом этапе мы охватили целую сеть муниципальных библиотек Хабаровского края. А нынешняя выставка макетов, изготовленных руками участников конкурса по своим проектам, в главном архитектурном музее страны подчеркивает государственную значимость работы наших студентов».

Фрагмент. Шехтель Ф.О. Проект библиотечного шкафа для дома З.Г. Морозовой в Москве. 1893-1896. Картон, цветная тушь, карандаш, акварель, белила

Лансере Е.Е. Читальный зал Государственной библиотеки имени В.И. Ленина. 1939. Бумага, карандаш, акварель

Интерьер библиотеки в усадьбе Вяземских–Шереметьевых Остафьево. Фотограф Торопов С.А. 1920-1930