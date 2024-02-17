Выставка живописи и графики «Пушкин в Москве»

В выставочных залах государственного музея А. С. Пушкина демонстрируется коллективная межсоюзная художественная выставка «Пушкин в Москве». В проекте принимают участие профессиональные художники нескольких союзов художников: Творческий союз Художников России, Московский Союз Художников, Союз Художников России, и Творческий Союз Художников Декоративно Прикладного Искусства.



Президент РФ подписал указ о праздновании в 2024 году 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина – гения русской и мировой литературы. Его перу принадлежит множество произведений, которые сделали его знаменитым и любимым многими поколениями почитателей его таланта. Именно благодаря таланту Пушкина русский язык поднялся до уровня великого национального и мирового языка. Гений Пушкина всегда вдохновлял творцов всех видов искусств. Не остались в стороне и художники. Являясь актуальным и в наши дни, он будоражит фантазию мастеров изобразительного искусства.

Имя Александра Сергеевича прочно ассоциируется с Петербургом. Однако известный поэт родился именно в Москве в 1799 году. Мастера живописи, графики и дпи рассказывают в своих картинах о той Москве, которая воспета поэтом, где он бывал, о чем грезил, с чем была связана его судьба, и какая связь с нашим временем.

Двадцать два художника высказались на заданную тему, показав эпическое, ментальное пространство нашего сознания, в котором живет поэт сегодня. Очень интересно исследовать это явление, наблюдая произведения, отслеживать направление мысли творцов. И особенно точки зрения в пересечении векторов внимания разных авторов. В проекте «Пушкин в Москве» явно просматриваются несколько направлений рассуждений на эту тему. В первую очередь выделяется линия любовной лирики, связанная с судьбой поэта, обручением с Натальей Гончаровой в Москве в храме Большое Вознесение у Никитских ворот. Второе направление – философское отношение к цветку в поэзии и живописи, сопоставимое с жизнью человека, его цветением молодости и ушедшими воспоминаниями. Ещё один интереснейший пласт интерпретаций художников отображает отношение к персонажам из произведений Пушкина таких как кот учёный, золотая рыбка, цыганка Таня, муза поэзии, высокий идеал женской красоты. И конечно изображения исторических уголков Москвы, скорее уже метафизической, где бывал, жил Александр Сергеевич. Актуальное прочтение персонажей, образов и тем, затронутых поэтом, отображенное в живописи и графике современных художников, крайне интересно и несет просветительскую, вдохновляющую функцию сегодня.

На выставке представлены произведения, выполненные в разных жанрах, техниках и направлениях искусства, объединенные одной темой, отраженной названием проекта «Пушкин в Москве».

Куратор проекта, руководитель живописно/графического отделения ТСХДПИ, художник и коллекционер Людмила Чарская.

В выставке принимают участие художники: Михаил Пилюгин, Ольга Мочалова, Светлана Чертова, Дмитрий Октябрьский, Анна Загоруйко, Юлия Хищенко, Лия Титаренко, Ирина Оганесян, Наталия Соколовская, Ольга Селезнева, Ирина Даникова, Анна Корнилина, Ирина Жуйко, Людмила Варламова, Наталия Озерная, Марина Кутенкова, Анна Вольфсон, Татьяна Щеголькова, Анна Стюнина, Александр Ларин, Алла Серова, Красота Великая.