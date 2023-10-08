Художник Александра Неснова. Надежда. Февраль, 2022. Графика. Printed on 2023. © Собственность автора. Формат А3, 1 из 25 экз.

Сказка необходима человеку не только по причине её вековой мудрости, но и богатейшего материала для размышлений, интерпретаций, если таковые относятся к искусству, а лучше музыки и не выбрать. Сказка – это вхождение в мир взрослого. Александра – композитор, теоретик, художник, который умеет размышлять. И это очень ценно.

В музыке и сказке Александра открывает многообразие миров героев сказок и мифов, их разных характеров, будь то «Песнь большого костра» на слова финской писательницы Туве Янссон, или же «The Golden rose» – мотива, безусловно, английского. Разные эпохи, разные отношения связывают героев сказок и композитора Александру Неснову. Она размышляет над музыкой и образами, предлагая и поразмышлять слушателям, например, в «Рассказе о сне» – силе духа. Лирика Средних веков, романтическая составляющая, где идиллию сменяет волнение, беспокойство души, её переменчивое состояние – всё это есть в произведениях Александры. Мир природы, растений в их изменчивости также близок ей. Пьеса «Сирень» открывает картину то буйных гроздей, то капли цветка.

Мифы и сказки, любимые Александрой, нашли продолжение и в Серебряном веке. Открытие вечера – романс на слова Николая Гумилёва «Невеста льва», исполненный лучшей подругой Александры Марией Рощупкиной. Российская премьера! По крайней мере, в академической музыке к такому произведению не обращались. А оно, безусловно, достойно. Поэзия Николая Гумилева экзотична, как и глубока музыка, рождённая Александрой.

Марина АБРАМОВА

От редакции: Посмотреть видеозапись концерта можно в социальной сети ВК, по предложенной ссылке. Познакомиться с работами Александры, представленными на Творческом вечере, можно на сайте NESNOVA.COM .

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