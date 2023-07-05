Нина Фокина — Истеричка?

А вот и нет. На самом деле, Нина выпустила новую песню с одноименным названием - «Истеричка»!
Песня в репертуаре певицы уже давно и исполняется на концертах уже около двух лет. Но с релизом не спешили.
Поклонники ждали и интересовались, когда же это случится?
И вот, песня стала доступна на всех цифровых музыкальных площадках, а уже через пару дней после релиза песни в свет вышло mood video с одноименным названием.
«Это интересная, лиричная, комичная история. Песня самоирония. Песня шутка. Но в каждой шутке, как мы знаем, есть доля правды», - рассказывает о песне Нина Фокина.
Посмотреть видео уже можно на YouTube и Vk Клипы.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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