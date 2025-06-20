«Путешествие за историями»: дети с ОВЗ написали пьесу для РАМТа!

В январе этого года благотворительный фонд «Семейная в помощь» запустил важный проект — Инклюзивную драматургическую лабораторию для подростков «Это Я». Целью лаборатории являлось создание площадки для выражения чувств и эмоций через совместное творчество как для нейротипичных подростков, так и для подростков с инвалидностью. Благодаря проекту у ребят появилась возможность написать собственную пьесу на интересующую их тему и поставить её на сцене театра.

В процессе занятий лаборатории ребята написали более 20 историй. Драматург проекта Элина Петрова (автор спектаклей и шеф-драматург инклюзивной театральной компании «Разговоры», драматург инклюзивных проектов «Особый театр», шеф-драматург проекта «Квартира» (режиссер Борис Павлович)) объединила эти истории в пьесу. А режиссёр Наталья Шумилкина (режиссёр-постановщик и художественный руководитель инклюзивного театра «Наш Балаганчик») воплотила на сцене.

Спектакль «Путешествие за историями» строится по принципу частных историй внутри общей истории: есть общая канва и сюжетная линия, которая свяжет между собой совершенно разные сюжеты, придуманные участниками. Все роли сыграют ребята с ОВЗ, в том числе и авторы историй. К тому же спектакль обещает быть музыкальным, ведь в нем будет живая музыка от рок-группы «Овощи».

Показы спектакля пройдут на малой сцене Российского академического молодежного театра в конце июня.

Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы совместно с Российским Академическим Молодежным театром.