В театре «Геликон-опера» идёт подготовка к выпускному гала-концерту III Молодёжной программы оперных артистов

В театре «Геликон-опера» полным ходом идёт подготовка к масштабному мероприятию – выпускном гала-концерте III Молодёжной программы оперных артистов театра и АНО «Арт-Гелиос». Ожидается, что «выпускной» и Церемония закрытия III Молодёжной программы пройдут на сцене зала «Стравинский» и завершатся тетрализованным гала-концертом

В течение сезона 2024/2025 участники Молодежки осваивали тонкости сценического мастерства, занимались с педагогами-коучами, дирижерами, концертмейстерами, режиссерами и хореографами. В их плотном графике были не только занятия, но и мастер-классы с выдающимися мастерами оперной сцены, известными деятелями культуры и знаменитыми режиссерами.

Одной из важных составляющих обучения стала возможность участия в сценической жизни «Геликон-оперы»: ребята активно готовили премьеры, вводились в спектакли текущего репертуара, готовили концертные программы. Мы надеемся, что благодаря насыщенному учебному процессу, эффективным практическим занятиям, искренней заинтересованности и доброжелательному отношению всего коллектива стажеры Молодежной программы получили в стенах театра нужные им опыт и знания, и, конечно, зарядились любовью к творчеству!

Как итог годовой программы, на сцене зала «Стравинский» в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением маэстро Валерия Кирьянова молодые артисты представят театрализованный гала-концерт.

После гала-концерта состоится торжественная церемония, на которой будут озвучены итоги Молодежной программы и вручены дипломы ее участникам.

Молодежная программа оперных артистов реализуется театром «Геликон-опера» совместно с АНО «Арт-Гелиос» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также благодарим за поддержку Русское музыкальное общество!

Участники III Молодёжной программы оперных артистов: Александра Быкова (меццо-сопрано), Даниил Гаркунов (тенор), Елисей Лаптев (бас), Кирилл Попов (тенор), Даниил Санитар (баритон), Юлия Ситникова (сопрано), Наталья Смирнова (сопрано), Егор Федоров (бас), Наталья Чернова (сопрано) и Клементс Алексанс (баритон).

Режиссер программы — заслуженный работник культуры России Галина Тимакова.