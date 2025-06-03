VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир театраВ театре «Геликон-опера» идёт подготовка к выпускному гала-концерту III Молодёжной программы оперных...

В театре «Геликон-опера» идёт подготовка к выпускному гала-концерту III Молодёжной программы оперных артистов

editor
By editor
98
артисты театра геликон-опера
Фото © пресс-служба театра «Геликон-опера»

В театре «Геликон-опера» полным ходом идёт подготовка к масштабному мероприятию – выпускном гала-концерте III Молодёжной программы оперных артистов театра и АНО «Арт-Гелиос». Ожидается, что «выпускной» и Церемония закрытия III Молодёжной программы пройдут на сцене зала «Стравинский» и завершатся тетрализованным гала-концертом

В течение сезона 2024/2025 участники Молодежки осваивали тонкости сценического мастерства, занимались с педагогами-коучами, дирижерами, концертмейстерами, режиссерами и хореографами. В их плотном графике были не только занятия, но и мастер-классы с выдающимися мастерами оперной сцены, известными деятелями культуры и знаменитыми режиссерами.

Одной из важных составляющих обучения стала возможность участия в сценической жизни «Геликон-оперы»: ребята активно готовили премьеры, вводились в спектакли текущего репертуара, готовили концертные программы. Мы надеемся, что благодаря насыщенному учебному процессу, эффективным практическим занятиям, искренней заинтересованности и доброжелательному отношению всего коллектива стажеры Молодежной программы получили в стенах театра нужные им опыт и знания, и, конечно, зарядились любовью к творчеству!

Как итог годовой программы, на сцене зала «Стравинский» в сопровождении симфонического оркестра театра под управлением маэстро Валерия Кирьянова молодые артисты представят театрализованный гала-концерт.

После гала-концерта состоится торжественная церемония, на которой будут озвучены итоги Молодежной программы и вручены дипломы ее участникам.

Молодежная программа оперных артистов реализуется театром «Геликон-опера» совместно с АНО «Арт-Гелиос» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Также благодарим за поддержку Русское музыкальное общество!

Участники III Молодёжной программы оперных артистов: Александра Быкова (меццо-сопрано), Даниил Гаркунов (тенор), Елисей Лаптев (бас), Кирилл Попов (тенор), Даниил Санитар (баритон), Юлия Ситникова (сопрано), Наталья Смирнова (сопрано), Егор Федоров (бас), Наталья Чернова (сопрано) и Клементс Алексанс (баритон).

Режиссер программы — заслуженный работник культуры России Галина Тимакова.

 

 

Предыдущая статья
На форуме креативных индустрий в Якутске подписали соглашения на сумму свыше 1 млрд рублей
Следующая статья
Вячеслав Кобец стал первым россиянином, удостоенным черного пояса по джиу-джитсу

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru