«МОСТ. ПРЕВЬЮ!» – первые аккорды будущего сезона

С 27 июня по 1 июля Театр МОСТ представляет специальную программу событий «МОСТ. ПРЕВЬЮ!», завершающую театральный сезон 2021-2022, объединяющую громкие премьеры, шумные обсуждения, тёплые встречи, а также новых и постоянных зрителей, без которых невозможно представить себе «Московский Открытый студенческий театр».

Марафон событий «МОСТ. ПРЕВЬЮ!» — универсальная коммуникативная площадка для добрых друзей, которые откровенно делятся мнениями, впечатлениями и переживаниями. Это – место, где всех будут рады видеть и слышать!

Программа марафона событий:

«Славутин. Превью» (6+), 27 июня, 19:00, эскиз премьеры сезона 2022-2023

Самый первый показ спектакля «Когда я был маленьким» по рассказам А. Раскина. «Один из великих сказал, что гений — это тот, кто помнит своё детство, а талантливый человек — тот, кто помнит юность. Мы дарим возможность и артистам, и зрителям, вновь почувствовать себя жителями волшебной страны детства», — делится Евгений Славутин, режиссёр-постановщик спектакля. Для юных зрителей показ закончится встречей с создателями спектакля, просмотром весёлых эскизов учебных студий театра и чаепитием.

Спецпоказ постановки «Достоевская. Сны Анны» (12+) и public talk с творческой группой спектакля, 29 июня, 19:00

Последняя возможность увидеть в нынешнем сезоне самое пронзительное театральное представление, созданное в год 200-летия Ф.М. Достоевского, посвящённое великому русскому писателю и его жене. И – единственный шанс задать любые вопросы создателям постановки: режиссеру Георгию Долмазяну, актёрам – исполнителям ролей, а также автору пьесы, театральному критику, кандидату филологических наук Миле Денёвой – модератору беседы.

Спецпоказ постановки «Счастливый неудачник» (12+) и public talk с экспертами «по детскому театру» – режиссёром Евгением Славутиным и театральным критиком, арт-директором фестиваля детских спектаклей «Гаврош» Мариной Райкиной,

30 июня, 19:00

Основатель и художественный руководитель Театра МОСТ Евгений Иосифович Славутин представит ретроспектакль по повести Вадима Шефнера про обычного мальчишку, который проживает самые важные этапы своего детства. После просмотра постановки состоится неформальный разговор экспертов со зрителями о том, каким должен быть современный театр для детей, как сохранять живую связь с юным поколением.

«Долмазян. Превью» (12+), 1 июля, 19:00, эскизы премьерных заявок сезона 2022-2023

Грандиозная творческая провокация Георгия Долмазяна: режиссёр открывает портал в будущее и показывает самые яркие фрагменты премьер нового сезона – инсценировок по пьесам Э. Радзинского, В. Коростылева и А. Чехова – «104 страницы про любовь», «Пиросмани. Праздник одиночества», «Чехов» («Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад»).

«После спектакля «Достоевская. Сны Анны», мне страстно захотелось продолжить работу в жанре, который для себя условно назвал «О жизни великих». Я бы даже добавил – особо дорогих сердцу великих. После Достоевского мне нужен герой иного психотипа. Даже иного культурного ДНК. И фигура Пиросмани, одного из самых моих любимых художников, подошла идеально. Коростылев же – автор особенного дара. Его текст, словно музыка, которая звучит внутри тебя. Негромко, но очень отчётливо. В последних днях гениального художника перед смертью и видения, и сны, и прошлое, и настоящее. И конечно, авторский юмор», – рассказывает режиссёр Георгий Долмазян.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.